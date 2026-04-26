Caos arbitri e rimonte epiche: il calcio italiano in subbuglio

L'inchiesta sugli arbitri e il caso Rocchi scuotono il calcio italiano, mentre il Torino compie una rimonta storica sull'Inter. L'AIA si riunisce per decidere il futuro del designatore, con l'ipotesi Celi in pole position. Intanto, la Fiorentina cerca un nuovo allenatore e Ranieri dice addio alla Roma, con un possibile futuro in Nazionale. De Rossi esprime il suo rammarico per la sconfitta, mentre il Bari è nel caos completo. Il Livorno e la Roma riflettono sulle loro stagioni, con Venturato e Rossettini che esprimono le loro opinioni.

L'inchiesta sugli arbitri scuote il calcio italiano, con il caso Rocchi al centro dell'attenzione. Oggi si riunisce l'Associazione Italiana Arbitri ( AIA ) per discutere delle ultime novità, mentre il Torino compie una super rimonta sull'Inter, con Chivu che assume le colpe della sconfitta.

Il caos arbitrale sembra non influire sul risultato, ma la questione Rocchi rimane aperta: chi sarà il designatore fino a fine stagione? L'AIA deciderà domani, con l'ipotesi Celi che guadagna terreno. Intanto, la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo allenatore, con tre nomi in lizza per la panchina viola. Ranieri dice addio alla Roma, ma il suo futuro potrebbe essere in Nazionale, come suggerisce Gianluca Di Marzio.

Lerda, ex calciatore, afferma che tutta la pressione è sull'Arezzo, che rischia di non salire in Serie B e di avere grandi rimpianti. L'Inter, invece, dimostra la sua forza dalla bandierina, segnando 17 gol da corner e eguagliando il primato del Napoli di Spalletti. De Rossi, ex capitano della Roma, esprime il suo rammarico per la sconfitta, ma confessa di non aver creduto di salvare il Genoa così presto.

Il Bari è nel caos completo, con Longo e l'intero club in difficoltà: il 1° maggio potrebbe segnare la retrocessione. Il Livorno, invece, esprime rammarico per i playoff, ma Venturato riconosce che è stata una stagione da sette e mezzo. La Roma, dopo la vittoria contro la Juventus, vede Rossettini dichiarare che con i bianconeri c'è un conto aperto da inizio stagione.

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