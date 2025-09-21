Caos negli aeroporti europei: attacco informatico paralizza il check-in

Un attacco informatico contro il fornitore di servizi Collins Aerospace ha causato gravi disagi in numerosi aeroporti europei, con ritardi e cancellazioni di voli a causa del malfunzionamento del sistema di check-in e imbarco.

Le operazioni aeroportuali in diversi scali europei hanno subito pesanti disagi a causa di un attacco informatico che ha colpito il software 'Muse' di Collins Aerospace, un fornitore di servizi per numerosi aeroporti nel mondo. L'attacco, che ha preso di mira il sistema 'common use', utilizzato per il check-in e l'imbarco, ha causato ritardi e cancellazioni di voli, costringendo il personale a ricorrere a procedure manuali e generando lunghe code e notevoli inconvenienti per i passeggeri.

L'incidente ha avuto ripercussioni significative, in particolare negli aeroporti di Londra Heathrow, Berlino e Bruxelles, dove sono stati registrati numerosi voli cancellati e ritardi diffusi. L'impatto dell'attacco è stato evidente nel caos generato durante il weekend, con conseguenze per i viaggiatori e per la gestione delle operazioni aeroportuali. Le autorità competenti, tra cui il CNAIPIC, sono intervenute per valutare la situazione e avviare le indagini, mentre si cerca di comprendere l'entità dell'attacco e individuare i responsabili. \La situazione negli aeroporti è stata aggravata dalla necessità di gestire manualmente le operazioni di check-in e imbarco, richiedendo tempi più lunghi e aumentando i disagi per i passeggeri. Nonostante l'impegno del personale aeroportuale, la gestione del traffico aereo ha subito notevoli difficoltà, con ritardi significativi e cancellazioni che hanno influito sui piani di viaggio di migliaia di persone. L'attacco informatico ha evidenziato la vulnerabilità dei sistemi aeroportuali e la loro dipendenza dalla tecnologia, sollevando interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture critiche. Le indagini sono in corso per determinare la natura dell'attacco, le sue origini e i suoi obiettivi, mentre le autorità competenti stanno adottando misure per mitigare i danni e prevenire futuri incidenti simili. È importante sottolineare che i sistemi 'Core' degli aeroporti italiani, che gestiscono la sicurezza e il controllo del volo, non sono stati compromessi, limitando l'impatto dell'attacco alla gestione operativa, ma senza compromettere la resilienza dei sistemi informatici italiani. \L'attacco informatico ha scatenato una serie di reazioni e interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture critiche e sulla crescente minaccia di attacchi informatici nel settore dei trasporti. Le indagini sono in corso per determinare l'identità dei responsabili e le motivazioni dietro l'attacco, con diverse ipotesi che vanno da azioni criminali a possibili attacchi sponsorizzati da entità statali. La tempistica dell'attacco, avvenuto a pochi giorni dall'assegnazione di un importante contratto a Collins Aerospace da parte della NATO, ha suscitato ulteriori speculazioni e preoccupazioni. La Commissione Europea ha cercato di ridimensionare la portata dell'evento, mentre le autorità competenti stanno lavorando per ripristinare la piena operatività degli aeroporti e garantire la sicurezza dei sistemi. L'incidente evidenzia la necessità di rafforzare le misure di sicurezza informatica nel settore dei trasporti e di sviluppare strategie per mitigare i rischi legati agli attacchi informatici





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Attacco Informatico Aeroporti Ritardi Voli Cancellazioni Sicurezza Informatica

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Il caos alla Camera premeditato dal Pd. 'Non ora, non ora'Bignami (Fdi) a Fontana: 'Mai visto preparare la rissa'

Leggi di più »

La scuola 'operaia' dove da 10 anni caos e telefonini sono fuorileggeUn patto formativo siglato da alunni e genitori. E il 90% trova subito lavoro

Leggi di più »

Cyberattacco paralizza aeroporti europei: caos tra voli e ritardiUn attacco informatico contro un fornitore di software per check-in e imbarco causa disagi in diversi aeroporti europei, con cancellazioni e ritardi significativi. Le procedure manuali stanno rallentando le operazioni, e la situazione resta incerta.

Leggi di più »

Collins Aerospace, il colosso dell’aerospazio con il cuore anche a Torino colpito dal cyber attaccoParte del gruppo RTX, è un attore strategico nel settore aerospaziale e della difesa. In Italia conta tre stabilimenti, collabora con il Politecnico di Torino …

Leggi di più »

Aeroporti in tilt, caos e voli cancellati: Cyberattacco agli scali europeiUn attacco informatico al sistema di check-in e imbarco dei bagagli ha provocato gravi disagi...

Leggi di più »

L'azienda presa di mira è fornitrice anche della NatoCollins Aerospace, colosso con 80mila dipendenti, gestirà la 'guerra elettronica'

Leggi di più »