Caos negli Aeroporti Europei: Ritardi e Cancellazioni a Causa di un Attacco Informatico

Nuovi disagi negli aeroporti europei a causa di un presunto attacco informatico al sistema di check-in di Collins Aerospace. Londra Heathrow, Bruxelles e Berlino sono tra gli scali più colpiti. Le compagnie aeree sono tornate al check-in manuale, causando ritardi e cancellazioni diffusi.

Ancora disagi e disservizi negli aeroporti europei. Un nuovo giorno segnato da ritardi e cancellazioni ha colpito diversi scali, inclusi Londra Heathrow , Bruxelles e Berlino , a causa di un presunto attacco informatico che ha interessato i sistemi di check-in. Il blocco del software di registrazione passeggeri, operato da Collins Aerospace , una controllata del colosso Rtx, ha causato notevoli problemi alle operazioni di volo.

Le compagnie aeree sono state costrette a ricorrere al check-in manuale fin dalla serata di venerdì, causando disagi a migliaia di passeggeri e portando alla cancellazione di oltre settanta voli tra sabato e domenica, oltre a centinaia di partenze ritardate. La situazione ha generato lunghe code ai banchi check-in e attese prolungate, con ritardi fino a quattro ore registrati in alcuni aeroporti come Bruxelles. Le autorità aeroportuali hanno invitato i passeggeri a verificare attentamente lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto e a non presentarsi con largo anticipo rispetto all'orario previsto, al fine di evitare ulteriori congestioni e complicazioni. Collins Aerospace, nel frattempo, ha assicurato di stare lavorando incessantemente per ripristinare la piena funzionalità del sistema e risolvere l'incidente di natura informatica che ha causato tali problemi. Le squadre tecniche sono al lavoro per identificare la causa esatta dell'attacco e implementare le misure necessarie per prevenire futuri eventi simili. La gestione dell'emergenza è stata affidata al personale aeroportuale, che ha dovuto affrontare una situazione complessa e inaspettata, con l'obiettivo di minimizzare i disagi per i passeggeri e garantire la sicurezza delle operazioni. Heathrow, in particolare, ha potenziato il personale per gestire l'afflusso di passeggeri e cercare di mitigare l'impatto dei ritardi, sottolineando al contempo che il problema era al di fuori del proprio controllo. La situazione sottolinea la vulnerabilità dei sistemi informatici nel settore aereo e l'importanza di garantire la resilienza delle infrastrutture critiche. Le compagnie aeree stanno cercando di riorganizzare i voli, offrendo assistenza ai passeggeri colpiti e cercando di contenere i danni economici causati da cancellazioni e ritardi. La giornata di caos aeroportuale mette in luce l'interdipendenza dei sistemi e la necessità di piani di emergenza efficaci per fronteggiare eventi imprevisti. L'incidente solleva importanti interrogativi sulla sicurezza informatica e sulla protezione dei dati sensibili, che dovranno essere affrontati per garantire la continuità delle operazioni e la sicurezza dei viaggiatori. La collaborazione tra le autorità aeroportuali, le compagnie aeree e i fornitori di servizi informatici è essenziale per affrontare questa situazione e ripristinare la piena normalità





