Caos parcheggi a Tor Marancia: risoluzione del Municipio VIII per riordinare piazza Lante

Il Municipio VIII approva una risoluzione per risolvere il caos della sosta selvaggia a piazza Lante, che blocca i bus e danneggia il decoro del quartiere Tor Marancia.

La situazione a piazza Lante, nel cuore di Tor Marancia , è diventata insostenibile a causa di un fenomeno di sosta selvaggia che ha trasformato lo spazio pubblico in una vera e propria giungla di veicoli. Le auto, parcheggiate in modo disordinato e spesso irregolare, occupano ogni centimetro disponibile, ignorando le più elementari regole del codice della strada e compromettendo gravemente la vivibilità dell’area.

Il caos è ormai diventato la cifra distintiva di questo snodo centrale, nonostante gli sforzi della polizia locale che, pur effettuando controlli costanti, non riesce a contenere un malcostume ormai radicato tra gli automobilisti. La problematica è stata recentemente cristallizzata in una risoluzione ufficiale, a prima firma del consigliere Marco Merafina di Sinistra Civica Ecologista, che ha ottenuto l’approvazione unanime del consiglio del Municipio VIII. Il documento punta il dito contro l’assenza di una chiara disciplina degli spazi, che favorisce comportamenti indisciplinati, trasformando la piazza in un parcheggio de facto non autorizzato, con conseguenze pesanti sia sul decoro urbano che sulla sicurezza dei cittadini. L’impatto di questa sosta indiscriminata non si limita però all’estetica della zona: il nodo cruciale risiede nelle ripercussioni negative sulla mobilità pubblica. I mezzi di trasporto pubblico locale, infatti, si trovano frequentemente bloccati o impossibilitati a completare le manovre di svolta a causa delle vetture parcheggiate in divieto di sosta proprio in prossimità delle fermate. Questo scenario genera ingorghi costanti, ritardi accumulati nelle corse e una frustrazione crescente tra i pendolari e gli autisti, creando un cortocircuito logistico in un’area già densamente trafficata. La risoluzione approvata chiede dunque al presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, di attivare un tavolo tecnico urgente per studiare una riorganizzazione radicale dello spazio. Si propone in particolare l’introduzione di segnaletica orizzontale definita che permetta di individuare aree di parcheggio non invasive, capaci di disciplinare il flusso di auto senza soffocare la piazza. Il dibattito in consiglio ha visto un confronto politico costruttivo, sebbene non privo di scintille. Lorenzo Mevi, consigliere di Fratelli d’Italia, ha espresso soddisfazione per l’attenzione dedicata al problema, ricordando come le opposizioni avessero sollevato la questione già in passato tramite interrogazioni formali rimaste a lungo inascoltate. La proposta, ora sul tavolo, prevede anche una visione economica della gestione della sosta: l’eventuale introduzione di stalli a pagamento non dovrebbe tradursi in un peso eccessivo, ma essere bilanciata da una fascia di gratuità iniziale, ad esempio i primi trenta minuti. Tale misura mira a favorire un’alta rotazione delle auto, beneficiando così le attività commerciali locali e garantendo ai residenti maggiore disponibilità di parcheggio. La risoluzione sottolinea come la gestione della sosta selvaggia sia una sfida prioritaria per il territorio, già teatro in passato di criticità simili legate ai bus turistici, ribadendo la ferma volontà delle istituzioni locali di restituire decoro e ordine a uno dei luoghi simbolo della mobilità nel quadrante di Tor Marancia, garantendo finalmente il diritto alla circolazione per tutti gli utenti della strada





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