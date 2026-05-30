Caos sulla linea ferroviaria del Brennero: incendio e manifestazione ambientalista

Un incendio ha causato il caos sulla linea ferroviaria del Brennero, rallentando la circolazione e causando ritardi di oltre un'ora per diversi convogli. La manifestazione ambientalista ha bloccato il valico italo-austriaco, causando disagi per i viaggiatori.

Il caos sulla linea ferroviaria del Brennero è causato da un incendio che si è verificato nella mattinata di sabato 30 maggio. La circolazione è stata fortemente rallentata nella tratta veronese tra Peri e Dolcè, con ritardi di oltre un'ora per diversi convogli.

Secondo un comunicato di Trenitalia, la circolazione sulla linea del Brennero è stata rallentata a causa di danneggiamenti all'infrastruttura da parte di ignoti. L'incendio ha distrutto una centralina elettrica nei pressi della stazione di Domegliara, a nord di Verona, causando ripercussioni pesanti sull'intero asse ferroviario transalpino. I disagi sui binari cadono in concomitanza con il blocco stradale del valico italo-austriaco, causato da una manifestazione ambientalista.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare tempi di percorrenza superiori alla norma fino a 100 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Secondo le prime verifiche della società ferroviaria, si tratterebbe di un atto doloso da parte di ignoti. Sul posto sono al lavoro le squadre tecniche per riparare i cavi e i sistemi danneggiati dalle fiamme, mentre le forze dell'ordine hanno avviato i rilievi per individuare i responsabili del gesto.

Nel frattempo, alle 10:30, è scattato il blocco totale del Brennero per una manifestazione ambientalista su territorio austriaco. Fino alle ore 20 non si transita per il valico, neanche sulle strade secondarie. In territorio austriaco la chiusura riguarda l'autostrada A13 e la strada statale B182 a partire dal confine di Stato. Sul versante italiano, l'autostrada A22 è specularmente chiusa in direzione nord a partire dal casello di Vipiteno dalle ore per tutti i veicoli





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