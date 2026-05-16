Capacità dei bambini di insegnare agli adulti con la fantascienza

Sostanzialmente, la notizia descrive `Sheep in the box`, il nuovo film del regista giapponese `Hideo Kazamata`, nel quale i bambini insegnano agli adulti attraverso robot artificialmente intellettivi attraverso una storia incentrata su un lutto e la perdita, la memoria, la colpa e le dinamiche complesse che uniscono e dividono infanzia e genitorialità.

Un nuovo ritratto sulla capacità dei bambini di insegnare agli adulti, anche quando sono robot generati dall'intelligenza artificiale. Un racconto delicato sul superamento del lutto per Hirokazu Kore-eda.

La recensione di Mauro Donzelli di [Sheep in the box dal Festival di Cannes](https://www.gay.it/cultura/recensione/review-film-sheep-in-the-box-premiato-alla-cannes-hideo-kazamata-director-di-tormenta-da-porto-a-porto/n/153452). Il soggetto spiazza, considerando i punti fermi di una carriera ostinatamente ancorata su un’indagine umana e familiare ad altezza di bambino sul lutto e la perdita, la memoria, la colpa e le complesse dinamiche che uniscono e dividono infanzia e genitorialità. Possibile che l’autore giapponese più amato per il suo stile semplice e poetico si sia dato alla fantascienza?

La risposta in fondo è sì e no allo stesso tempo. Ha semplicemente applicato il suo amore per l’infanzia, la sua fiducia nelle capacità dei bambini di insegnare agli adulti, regalandogli il regalo, a modo suo e nel suo universo, di risolvere l’enigma sui rischi dell’intelligenza artificiale.

Una parabola piena di ottimismo su un futuro in cui la natura e i morti, grazie alle energie creative dei bambini, saranno in grado di portare avanti i valori umani in armonia con la tecnologia. In un futuro non molto distante, in cui i droni portano i pacchi, questi esempi della quotidianità attuale mentre le aziende promettono il superamento del lutto attraverso l’elaborazione di copie robot, con fattezze umane totalmente identiche allo scomparso.

Una coppia composta da, proprietario di un’impresa di costruzioni, vite in armonia e con una bella casa. Una di quelle tipiche di quelle zone d’Asia che ruota attorno a un cortile interno. Ma la morte in un incidente stradale del figlio li devasta, così come i sensi di colpa per averlo permesso, incapaci di proteggerlo.

Dopo molti dubbi decidono di prendere in casa l’umanoide progettato per essere identico e condividere più dati possibili della vita del figlio.parte da un assunto etico chiaro, rispondendo all’interrogativo su ecco motivata da una cultura lontana da quella occidentale, che come dice lui stesso nelle note di regia, “vede i morti, ma anche gli alberi e i boschi” come delle minacce. In qualche modo ostili per la vita umana.

In questo senso, una storia che poteva essere dalle nostre parti un’inquietante distopia, per l’autore giapponese diventa una versione umanista del Signore delle mosche, dove la natura diventa un alleato per immaginare un futuro differente, in cui gli adulti sono anche presenti, ma al massimo servono da supporto alle mille risorse di cui è capace il bambino “resuscitato”.è una storia che sintetizza anche metaforicamente, come spesso in Kore-eda, la linea d’ombra, il momento di passaggio dall’infanzia all’adolescenza, lasciando in dono agli adulti la forza per lasciare andare. Cosa significa essere umani?

Ce lo racconta a modo suo Kore-eda, per una volta non elaborando quanto accaduto in un passato che incide sul presente, ma immaginando un futuro





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