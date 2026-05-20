Capello critica il Guardiolismo e la fantasia giovanile italiana

Antonio Capello, vincitore della coppa d’Europa con l’Italia nel 1968, ha analizzato l’attuale situazione del calcio italiano, sottolineando i problemi legati al Guardiolismo e alla fantasia giovanile. Dichiara: "Non abbiamo più insegnato a difendere e a parare. Col Guardiolismo abbiamo fatto il possesso palla che. Quando l’allenatore dice 'non perdiamo la palla' togli la personalità al giocatore che non rischia più. Ho visto City e Chelsea, davano la palla al portiere proprio all’ultimo momento".

al "Global Launch of the 100’s" dell’European Golden Boy ha analizzato la situazione attuale del calcio italiano. Dall'ambiente creato per i giovani alla tattica pure:"Non abbiamo più insegnato a difendere e a parare.

Col Guardiolismo abbiamo fatto il possesso palla che. Quando l’allenatore dice 'non perdiamo la palla' togli la personalità al giocatore che non rischia più. Ho visto City e Chelsea, davano la palla al portiere proprio all’ultimo momento. Noi dobbiamo fare questo cambio di mentalità, dobbiamo avere voglia di rischiare e giocare più in verticale. E senza tecnica non vai da nessuna parte"





CorSport / 🏆 41. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Calcio Italiano Guidolismo Fantasia Giovanile Antonio Capello Esperienza Maturità

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gigantesco Wemby: 41 punti e San Antonio si prende gara-1 contro OKC al secondo supplementarePrestazione super per il francese con 41 punti e 24 rimbalzi. Protagonisti a sorpresa anche Harper e Caruso. Gilgeous Alexander sotto tono

Read more »

Citroen Méhari, storia di un mito nato nel 'caldo' maggio franceseDebutta il 16 maggio 1968 la rivoluzionaria spiaggina in plastica che ha 'sfidato' le rivolte di Parigi e conquistato il mercato con quasi 150.000 es…

Read more »

Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs: Must Watch Serie NBALa serie NBA tra gli Oklahoma City Thunder e i San Antonio Spurs è un incontro d'interesse per i fan della competizione. Le due squadre hanno una lunga tradizione di sfide tra di loro, ciò che ha permesso loro di creare una tradizione di avversari fedeli. Anche lo scorso anno, quando i Thunder vinsero entrambe le serie contro il loro avversario, il loro successo fu caratterizzato da prestazioni eccezionali di alcuni dei loro migliori giocatori. Pertanto, questo è un appuntamento da non perdere per tutti i fan della NBA.

Read more »

Capello: “Il guardiolismo fa venire il latte alle ginocchia”. Poi retroscena su DDR e AquilaniAl “Global Launch of the 100’s” dell’European Golden Boy, evento in corso di svolgimento a Solomeo, ha parlato dal palco Fabio Capello: “Adesso si cerca di fare le seconde squadre per non mandare in prestito i giovani.

Read more »