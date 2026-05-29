Capi clan della Magliana arrestati per omicidi pianificati

Sergio Gioacchini e Roberto Caputo sono stati arrestati per aver pianificato due omicidi. Gioacchini voleva vendicare il fratello Andrea, ucciso nel 2019, mentre Caputo mirava a Ettore Abramo, sodale di Piscitelli.

Capi clan della Magliana arrestati: Segio Gioacchini e Roberto Caputo pianificavano due omicidi. Sergio Gioacchini voleva vendicare il fratello Andrea, detto Barbetta, ucciso il 10 gennaio 2019.

Il bersaglio designato era Ugo Di Giovanni, storico esponente del clan Senese. Il secondo obiettivo, Ettore Abramo, sodale di Piscitelli, era invece nel mirino di Roberto Caputo, con cui aveva avuto dissidi. Per portare a termine i piani, i due discutevano di reperire un arsenale: fucili d'assalto, fucili a pompa e pistole facilmente occultabili, tutte munite di silenziatore. Le indagini hanno portato all'arresto di Segio Gioacchini e Roberto Caputo





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