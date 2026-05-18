Capitale d'Europa: i tratti caratteristici della nuova Roma

La nuova Capitale italiana, dopo i racconti caotici e allarmistici che l'hanno preceduta, si è distinta per capacità di organizzazione, gioco di squadra, garanzia di sicurezza, gestione dei grandi eventi internazionali, attrattività di capitali e persone.

e monta l'attesa per l'appuntamento di Sinner con la storia al Foro Italico , mezzo secolo dopo il trionfo di Panatta. Altro grande risultato centrato. In questi due passaggi della giornata di ieri si evidenziano i tratti caratteristici della nuova Capitale.

Che è capacità di organizzazione, gioco di squadra, garanzia di sicurezza, gestione dei grandi eventi internazionali, attrattività di capitali e persone. Nella finale degli internazionali di tennis al Foro italico di Roma, Adriano Panatta batte l'argentino Guillermo Vilas Questo modello Roma ‘pluripartisan’ fa sistema, esprime concretezza, saperi acquisiti, attitudine a metterli in campo soprattutto quando la prova si presenta impegnativa.

Il salto di qualità della Capitale si è visto nel suo ruolo di sede ospitante della diplomazia mondiale che affonda radici insuperabili nella sua più che bimillenaria storia in un contesto geopolitico complicato. Si è visto nella musica come nel nuovo Foro Italico e, in genere, nell’industria culturale e del turismo di qualità, dopo i racconti caotici e allarmistici che lo hanno preceduto, è una promessa di futuro che impone ulteriori passi in avanti per garantire a Roma quel grande Slam che vale per sempre e oggi merita.

Per quello che ha fatto Sinner, ma anche per l'altro risultato storico dei nostri campioni del doppio maschile, Bolelli e Vavassori, e per tutto il lavoro che c’è dietro i primati del tennis italiano. Sono partite del futuro in cui si mescolano le energie positive dello sport con quelle delle istituzioni, dell’economia e della comunità dei cittadini. Queste partite si vincono giocando tutti insieme.

‘Ho sempre con me un laccio emostatico’. Così l’ufficiale fuori servizio ha salvato la vita a una donna che aveva perso le gambeLa trappola della grotta maledetta.

‘È stretta e buia, solo cinque minuti per uscire’IL TRIONFO ‘Ho iniziato a collezionare gusci d'ostrica dai ristoranti. Ora ne ho più di 10 tonnellate, ecco a cosa servono’Daniele torna ad Amici un anno dopo la vittoria: l’intervento, l’addio a New York e l’amicizia con AlessioJannik: ‘Torneo speciale, se mi fermo a pensare a quello che ho fatto è incredibile. L’obiettivo resta Parigi





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