Capitale sociale Italia: resilienza imprese e Terzo settore tra crisi e speranza

Analisi della forza del capitale sociale italiano. Dalle imprese manifatturiere responsabili al Terzo settore da 100 miliardi, come l'Italia affronta le sfide economiche e sociali.

Il capitale sociale in Italia risulta fortemente indebolito dai dati sull'evasione fiscale, stimata in circa 100 miliardi all'anno. Questo fenomeno è sintomo di una crisi di fiducia nelle istituzioni, evidenzia come il 78% dell'Irpef sia pagato da meno di un terzo dei contribuenti. La diminuzione del numero di votanti, con un elettore su due che diserta le urne, conferma questa frattura profonda.

Il fenomeno dell'emigrazione giovanile, spesso definito come "votare con i piedi", accentua il problema. Giovani laureati abbandonano il Paese alla ricerca di migliori condizioni di vita e lavoro. A queste dinamiche si aggiungono la crescita del numero di anziani soli, ammalati e delle donne con carichi familiari pesanti. Le disparità salariali di genere e l'aumento dei giovani Neet completano un quadro di incrinatura nella convivenza civile.

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La forza manifatturiera italiana e il welfare aziendale

Nonostante le fratture sociali, l'Italia continua a navigare tra crisi interne e internazionali grazie alla forza del suo sistema imprenditoriale. Il Paese è la seconda manifattura europea dopo la Germania e tra i primi cinque esportatori mondiali. Le imprese non si limitano alla competitività innovativa, ma agiscono come attori sociali e culturali. La sostenibilità sociale è vista come componente fondamentale del modello produttivo e come asset competitivo.

Il welfare aziendale rappresenta una caratteristica distintiva di questa cultura d'impresa diffusa in molti territori produttivi. Iniziative per la salute, la formazione, lo sport e la lettura attraverso biblioteche aziendali crescono la responsabilità sociale delle imprese. Questi luoghi diventano uno dei pochi spazi dove funziona ancora la scala sociale, rimasta quasi bloccata a livello nazionale. Tale approccio contribuisce a rendere l'Italia uno dei posti dove si vive meglio, nonostante le difficoltà economiche strutturali.

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Il peso economico del Terzo settore e dell'economia sociale

Un'altra risposta alla crisi sociale risiede nella forza del Terzo settore e dell'economia sociale. Questo settore genera un valore economico di 100 miliardi, incidendo per il 4,5-5% sul Pil. Occupa 856mila addetti, con una crescita del 25% negli ultimi sei anni. Sebbene le retribuzioni siano ancora basse e la managerialità da qualificare, il settore offre assistenza costante per le persone fragili e per il welfare di territorio.

Decine di migliaia di volontari operano costantemente per la cultura, l'integrazione sociale e la salvaguardia dei beni pubblici. Questa struttura ha ispirato la pubblicazione di "Dieci storie" in occasione dei sessant'anni dall'alluvione di Firenze. L'evento ricorda l'impegno degli "angeli del fango", ragazze e ragazzi da tutta Italia che salvarono opere d'arte e monumenti devastati dalle acque dell'Arno.

Storie di resilienza: dalle alluvioni alle emergenze globali

Le "Dieci storie" analizzano le reazioni della popolazione e delle istituzioni italiane di fronte ad eventi catastrofici degli ultimi sessant'anni. Oltre alla tragedia di Firenze, il volume include i terremoti in Friuli nel 1976 e in Irpinia nel 1980. Questi eventi mostrano funzionamenti diversi della macchina dei soccorsi e della successiva ricostruzione, evidenziando l'evoluzione delle risposte istituzionali alle emergenze nazionali.

Il contesto si allarga a interventi internazionali che hanno segnato la coscienza civile del Paese. Si ricorda l'intervento della Marina militare per salvare i boat people dal Vietnam nel Mar della Cina, una scelta politica e morale cruciale. Recente è la generosità dei pescatori e della popolazione di Lampedusa nel salvataggio in mare dei migranti, un atto di solidarietà in un'epoca di drammi migratori e speranze negate.

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Esempi concreti di solidarietà e innovazione sociale

La storia recente include l'accoglienza dei bambini colpiti dal disastro atomico di Chernobyl presso famiglie italiane. L'intervento della portaerei Cavour ad Haiti dopo il terremoto del 2010 e il salvataggio dell'azienda pastiera Rummo, alluvionata, da parte di lavoratori e consumatori ne sono altri esempi. L'invenzione della valvola Charlotte ha trasformato una maschera subacquea in strumento salvavita durante l'epidemia da Covid, dimostrando un'ingegnosità sociale unica.

Un ultimo caso emblematico riguarda la cooperativa CAB Terra di Ravenna. Questa realtà ha scelto di sacrificare i propri terreni per far sfogare l'acqua dell'alluvione del 2023, salvando così la città. Questo atto volontaristico conferma come, nonostante il debole capitale sociale istituzionale, la resilienza civica e la capacità di reagire collettivamente rimangano tratti distintivi e vitali della società italiana.