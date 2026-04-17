Capo del Pentagono cita falsa Bibbia da Pulp Fiction durante preghiera ufficiale

Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha erroneamente attribuito un monologo dal film Pulp Fiction a un versetto biblico durante una funzione di preghiera al Pentagono, suscitando sorpresa e interrogativi sull'accuratezza delle fonti nel discorso ufficiale.

Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth , noto fervente credente e studioso della Bibbia , ha recentemente tenuto una funzione di preghiera al Pentagono in cui ha citato un passaggio che riteneva sacro. Tuttavia, il versetto da lui recitato non proveniva da testi religiosi, bensì dal celebre film del 1994 di Quentin Tarantino, Pulp Fiction .

Hegseth ha introdotto la citazione spiegando di aver discusso con l'Ammiraglio Brad Cooper, leader delle forze americane in Iran, riguardo all'influenza degli insegnamenti religiosi sulle decisioni prese al Pentagono. Ha quindi deciso di condividere una preghiera attribuita a "Sandy 1", uno dei membri delle squadre operative impegnate nel salvataggio di un aviatore americano rimasto bloccato dietro le linee nemiche in Iran all'inizio del mese. Secondo quanto riportato, Hegseth ha presentato il passo dicendo: «Lo chiamano Csar 25:17, che credo sia pensato per richiamare Ezechiele 25:17». Ha poi invitato l'assemblea a pregare con lui, recitando: «Il cammino dell'aviatore abbattuto è ostacolato da ogni lato dalle ingiustizie degli egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Beato colui che, nel nome del cameratismo e del dovere, guida gli smarriti attraverso la valle dell'oscurità, perché egli è davvero il custode di suo fratello e colui che ritrova i figli perduti. E abbatterò su di te grande vendetta e furiosa ira contro coloro che tentano di catturare e distruggere mio fratello, e saprai che il mio nominativo è Sandy 1 quando scatenerò la mia vendetta su di te. Amen». La discrepanza è evidente quando si confronta questo con il vero Ezechiele 25:17, che afferma semplicemente: «E farò su di loro grande vendetta con castighi furiosi; e sapranno che io sono il Signore quando eserciterò la mia vendetta su di loro». La citazione, infatti, è stata ampiamente adattata per il personaggio di Jules, interpretato da Samuel L. Jackson, in Pulp Fiction, grazie alla scrittura di Tarantino e Roger Avary. Nel film, il monologo di Jules recita: «Il cammino dell'uomo giusto è minacciato da ogni lato dalle ingiustizie degli egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Beato colui che, nel nome della carità e della buona volontà, guida i deboli attraverso la valle dell'oscurità, perché egli è davvero il custode di suo fratello e colui che ritrova i figli perduti. E abbatterò su di te grande vendetta e furiosa ira contro coloro che tentano di avvelenare e distruggere i miei fratelli. E saprai che il mio nome è il Signore quando scatenerò la mia vendetta su di te». È plausibile che Hegseth, pur essendo un profondo conoscitore della Bibbia, potesse non essere a conoscenza dell'origine cinematografica della citazione, dato che le modifiche apportate al testo originale riguardavano specificamente l'aviatore abbattuto e il nome in codice "Sandy 1". Tuttavia, è quasi certo che non si aspettasse che il passaggio fosse una pura invenzione cinematografica, o quantomeno non lo ha comunicato all'audience. È probabile che, in modo simile a Jules nel film, Hegseth abbia ritenuto che la frase suonasse particolarmente potente e «ispirata alla Bibbia e dal tono spietato», senza rendersi conto della sua origine prettamente hollywoodiana. L'incidente solleva interrogativi sulla accuratezza delle fonti utilizzate in contesti ufficiali e sul potenziale per la disinformazione, anche involontaria. La citazione, seppur potente nel suo contesto cinematografico, porta con sé un'aura di violenza e vendetta che potrebbe essere considerata inappropriata in una funzione di preghiera ufficiale, specialmente se attribuita erroneamente a un testo sacro. La cultura popolare, attraverso film di grande impatto come Pulp Fiction, può influenzare profondamente la nostra percezione e la nostra memoria di testi e concetti, portando a confusioni che si diffondono facilmente. La facilità con cui una citazione cinematografica è stata scambiata per un passo biblico sottolinea l'importanza della verifica delle fonti, soprattutto quando si tratta di messaggi destinati a un pubblico vasto e influente come quello del Pentagono. La situazione, pur essendo potenzialmente imbarazzante per il Segretario alla Difesa, evidenzia un fenomeno più ampio di intreccio tra cultura popolare, religiosità e disinformazione, che merita attenzione e riflessione per evitare che tali confusioni si ripetano in contesti ancora più delicati





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