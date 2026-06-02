Caporalato nell'edilizia: la denuncia della Fillea Cgil sullo sfruttamento dei lavoratori migranti

Antonio Di Franco, segretario generale della Fillea Cgil, interviene sulla questione dello sfruttamento della manodopera migrante nei cantieri italiani, in particolare nel cantiere del Consolato americano a Milano. Il sindacalista descrive un sistema radicato di caporalato, favorito dalla legge Bossi-Fini e dalla debolezza dei controlli, che costringe i lavoratori migrants a orari estenuanti e retribuzioni irregolari. Il fenomeno interessa il 40% del settore edile e raggiunge picchi del 71% a Milano. Nonostante i protocolli di legalità, le grandi opere pubbliche sono teatro di abusi sistematici.

Il segretario generale della Fillea Cgil , Antonio Di Franco, denuncia attraverso un'intervista ad Adnkronos/Labitalia la diffusione del caporalato e dello sfruttamento della manodopera migrante nel settore edile italiano, con particolare riferimento alla costruzione del Consolato americano a Milano.

Di Franco descrive un sistema in cui i lavoratori migranti, spesso privi di un contratto di soggiorno regolare a causa della legge Bossi-Fini, sono costretti a lavorare orari estenuanti, fino a 230 ore al mese contro le 160 previste, con retribuzioni irregolari e compensi 'extra' che vengono restituiti ai caporali. Questi ultimi, many volte della stessa nazionalità dei lavoratori, collaborano con referenti all'interno delle aziende, come capi cantiere o tecnici, per organizzare lo sfruttamento.

La manodopera migrante rappresenta ormai il 40% del settore edile, e nella provincia di Milano addirittura il 71% degli iscritti alla Cassa Edile. Nonostante l'esistenza di protocolli di legalità nelle opere pubbliche, i controlli sono assenti: gli orari di lavoro non coincidono con le buste paga, e le ore eccedenti sono camuffate con voci come 'compenso extra' o 'trasferta Italia'.

Di Franco sottolinea che il fenomeno è diffuso in tutta Italia, non solo al Nord, e che le grandi opere pubbliche sono particolarmente esposte a queste pratiche. Il sistema consente alle aziende di risparmiare sui costi del personale, evitando di assumere altri lavoratori e di pagare gli straordinari con le maggiorazioni legali. La denuncia riguarda anche il tipo di appalto che coinvolge operatori economici non italiani, sfuggendo così alle regole nazionali ed europee.

Secondo Di Franco, la situazione è 'gravissima e inaccettabile', e rappresenta un sintomo di un degrado più ampio del mercato del lavoro italiano, dove i lavoratori migranti vengono ridotti a 'macchine' da sfruttare. La manodopera italiana è in calo, mentre cresce la domanda di infrastrutture pubbliche, e sono i migranti a colmare il vuoto, spesso in condizioni disumane. Il sindacato chiede quindi controlli severi e l'applicazione dei protocolli esistenti per contrastare questo sfruttamento diffuso





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