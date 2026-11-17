Le celebrity adottano capispalla vintage con inserti in pelliccia per eventi e vita quotidiana, confermando una tendenza invernale essenziale.

Il guardaroba delle celebrità sta subendo una trasformazione significativa, caratterizzata da un ritorno alle estetiche classiche e da una rielaborazione contemporanea dei capispalla. Questa tendenza, che domina sia le passerelle che i momenti di vita quotidiana, vede l'adozione diffusa di giacche e cappotti con dettagli in pelliccia, confermando una preferenza marcata per il tessuto di lusso e le silhouette retrò.

La svolta verso il vintage sulle passerelle

Il contesto di riferimento per questa evoluzione stilistica include eventi di alto profilo come quelli legati alla promozione de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. In questa cornice, l'attrice nei panni di Maysilee Donner ha presentato un abito blu firmato Pamella Roland, adornato da spettacolari ali piumate. Questa scelta ha messo in luce un accessorio che presto diventerà onnipresente, non solo nei tappeti rossi ma anche nelle uscite diurne delle star.

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Parallelamente, il cappotto con collo di pelo emerge come un ritrovamento vintage che abbraccia uno stile bohémien. Dopo essere stato ampiamente avvistato sulle passerelle per la stagione AI 26/27, il trend si è ufficialmente affermato nella cultura pop, trasformandosi in un elemento centrale del look invernale delle donne più influenti al mondo dello spettacolo.

Celebrity al centro dell'attenzione mediatica

Per il suo trentunesimo compleanno, Kendall Jenner ha scelto di seguire la linea, optando per un modello lungo dal colore giallo burro, abbinato a un corpetto in seta dello stesso colore. Questa selezione ha dimostrato come i capispalla dal taglio più casual possano diventare il dettaglio capace di trasformare anche i modelli più classici, offrendo un'alternativa elegante alle giacche tradizionali.

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Anche Dakota Johnson ha aderito a questa corrente, indossando una giacca corta Charlotte Simone con ampio collo marrone e polsini coordinati. L'abbinamento con jeans délavé e una borsa nera ha creato un outfit accessibile ma sofisticato, confermando la versatilità del capo. La stella ha scelto un modello che bilancia comfort e stile, adattandosi perfettamente a un'uscita quotidiana.

Un'altra figura chiave ha optato per un piumino nero corto con dettagli in shearling marroni, completando il look con jeans, ballerine nere e una borsa a mano. La presenza di questi elementi in diversi contesti, dall'eleganza da red carpet di Jennifer Lawrence al look da compleanno di Kendall Jenner, sottolinea come le possibilità di styling siano pressoché infinite.

Il prossimo trend: lingerie a vista

L'attenzione del pubblico si sposta ora sul dettaglio di stile più amato dalle star ai Governors Awards 2026, ovvero le bralette e i reggiseni a vista. Questa tendenza, già osservata in figure come Charlize Theron e Penélope Cruz, indica una direzione futura per le sfilate e le apparizioni pubbliche, dove la biancheria intima diventa un capo di abbigliamento esterno visibile.