Una cappa di calore anomala ha investito l'Italia tra il 25 e il 27 maggio 2026, con punte di 37 gradi in alcune zone. Questo evento ha portato a record stagionali e conseguenze per l'agricoltura e l'ambiente, con una riduzione delle rese e un aumento del fabbisogno idrico. Inoltre, lo spreco alimentare è diventato ancora più inaccettabile, con oltre 5 milioni di tonnellate di alimenti persi nel 2025.

Quando il termometro sale oltre i 36 gradi a fine maggio, qualcosa non torna. Non è estate, non dovrebbe essere estate: eppure l'Italia si è svegliata questa settimana immersa in una cappa di calore che ha fatto saltare i parametri stagionali di riferimento.

L'ondata di caldo che ha investito il Paese tra il 25 e il 27 maggio 2026 è la prima della stagione, e già porta con sé numeri da piena estate. In Pianura Padana le temperature hanno raggiunto i 35-36 gradi, con punte locali fino a 37 gradi tra Lombardia e Piemonte, dove non si esclude che vengano battuti alcuni record storici per il mese.

Tutto il Nord ha fatto registrare un'anomalia termica di 8-9 gradi rispetto alle medie tipiche di fine maggio. Al Centro si sono toccati 33-34 gradi, con qualche punto in meno al Sud e nelle isole - unica zona parzialmente risparmiata da questa prima, eccezionale fiammata.

'Sono giornate davvero eccezionali sul fronte climatico per l'Europa occidentale e parte di quella centrale', ha dichiarato il meteorologo Ferrara di 3bMeteo. 'Le ondate di calore a maggio ci sono state anche in passato ma è il contesto climatico attuale che è diverso, con una base di partenza atmosferica più calda. È questo fattore a favorire e rendere più frequenti episodi caratterizzati da temperature elevate e anomalie su vasta scala'.

Questo caldo anomalo, collegato alle oscillazioni prodotte dalla crisi climatica, non è solo un disagio per chi vive in città. È un problema strutturale per chi lavora la terra.

Il quadro che emerge dai rapporti scientifici è articolato e coerente: riduzione delle rese per le colture primaverili ed estive come mais e girasole, diminuzione della produzione di frumento al Sud, spostamento verso nord delle aree idonee a olivo e vite, aumento del fabbisogno idrico a fronte di una disponibilità d'acqua sempre più scarsa. In Sicilia la siccità primaverile ha già compromesso il 60% della produzione di legumi, il 70% dei cereali, l'80% delle foraggere.

Le pere hanno subito perdite fino al 75%, pari a circa 340 milioni di euro. In Puglia il caldo primaverile anomalo ha più che dimezzato il raccolto di ciliegie Ferrovia. Al 2050, in assenza di interventi di mitigazione e adattamento, il settore agroalimentare italiano rischia perdite economiche di 12,5 miliardi di euro all'anno, secondo le stime del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. In questo quadro lo spreco di cibo diventa ancora più inaccettabile.

Eppure nel 2025 in Italia sono andati persi oltre 5 milioni di tonnellate di alimenti, per un valore superiore a 13,5 miliardi di euro. E solo nell'ultimo anno gli eventi meteorologici estremi hanno causato circa 12 miliardi di euro di perdite agricole. È in questo contesto che si inserisce 'Un dono contro lo spreco', l'iniziativa lanciata da NaturaSì in collaborazione con la Società Agricola Biodinamica San Michele per far crescere la sensibilità sull'impatto della crisi climatica.

L'iniziativa prevede la distribuzione gratuita - a tutti i clienti NaturaSì, fino a esaurimento scorte - di un prodotto biodinamico di qualità che altrimenti sarebbe andato perduto. Tutto nasce dagli allagamenti che tra settembre e ottobre scorsi hanno colpito l'azienda agricola biodinamica San Michele bloccando in campo la crescita dei porri e impedendone la commercializzazione nei tempi previsti. Con la primavera, però, le piante hanno ritrovato un'energia straordinaria e sono maturate tutte insieme.

Anziché lasciarle in campo, NaturaSì ha acquistato l'intero raccolto e ha scelto di donarlo ai propri clienti: un gesto concreto per valorizzare il lavoro della terra, un 'atto culturale'. Un modo per mostrare che esiste un modello agricolo e di consumo alternativo, in cui nulla viene buttato e ogni alimento racconta una filiera responsabile. Lettera aperta di 75 scienziati ed ecologisti: 'Caro campo largo, sulle rinnovabili vi dovete svegliare'.

Il presidente Zelensky, per ragioni tattiche che non sfuggono, tributa gli onori di Stato al leader che vedeva in Hitler una guida e lo affiancò in guerra. L'Europa fa bene a sostenere Kyiv contro Putin, ma nell'Ucraina europea non dovrà esserci posto per figure simili





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