Cappello dell'estate 2026: il bucket hat in rafia è il must-have

Il cappello dell'estate 2026 è in rafia, ma ha la forma pratica e cool del bucket hat. Non più maxi tese da diva né allure da Costa Azzurra, il cappello da diva alla Brigitte Bardot lascia il posto al cappello da baseball. Il bucket hat in paglia o rafia conserva tutto il sapore estivo dei materiali naturali, ma lo traduce in una chiave più urbana e quotidiana. Lily Collins lo ha indossato durante la finale del Roland Garros. In città funziona con un abito minimal e una borsa in pelle, proprio perché crea un piccolo cortocircuito tra vacanza e quotidianità.

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