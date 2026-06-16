Carabiniere muore a 26 anni: Marco Noviello trovato senza vita in caserma, la città in lutto

Il giovane carabiniere Marco Noviello è stato trovato morto nel garage della caserma di Cava de' Tirreni. Nonostante i tentativi di soccorso con defibrillatore e il trasferimento in elicottero, è deceduto in ospedale. La città esprime cordoglio per la perdita di un servitore dello Stato.

È una tragedia che ha sconvolto la comunità di Cava de' Tirreni e l'Arma dei Carabinieri. Marco Noviello , un giovane carabiniere di soli 26 anni, è stato trovato senza vita dai colleghi nel garage della caserma dove prestava servizio.

I tentativi di soccorso sono stati immediati e drammatici: quando i militari si sono accorti che Marco si era sentito male all'improvviso, hanno subito attivato le procedure di emergenza. Hanno utilizzato il defibrillatore in dotazione per provare a rianimarlo, poi lo hanno trasportato d'urgenza al vicino campo sportivo, dove un elicottero del 118 era già atterrato per il trasferimento in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Purtroppo, nonostante gli sforzi dei sanitari, il giovane carabiniere è morto lunedì 15 giugno, lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia, tra i colleghi e in tutta la città che lo aveva visto crescere e servire con dedizione. Marco Noviello era un militare esemplare, descritto da tutti come serio, disponibile e generoso. Il suo senso del dovere era forte e la sua scelta di indossare la divisa dei Carabinieri era nata da una profonda vocazione al servizio dello Stato.

I colleghi lo ricordano con affetto per il suo sorriso e la sua costante disponibilità, mentre il sindaco di Cava de' Tirreni ha voluto esprimere il cordoglio di tutta l'amministrazione e della cittadinanza: 'A nome mio personale, dell'Amministrazione comunale e dell'intera comunità di Cava de' Tirreni, esprimo profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Marco Noviello. La notizia della sua morte ci addolora profondamente e colpisce tutta la nostra città.

Marco era un servitore dello Stato, un ragazzo che aveva scelto di indossare la divisa dell'Arma dei Carabinieri con senso del dovere, dedizione e spirito di servizio. In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, alla sua compagna, ai suoi colleghi dell'Arma e a quanti lo hanno conosciuto, stimato e amato. Cava de' Tirreni piange un suo giovane figlio e ne custodirà il ricordo con rispetto e gratitudine.

' La città, in attesa dell'arrivo della salma, si prepara a dare l'ultimo saluto a Marco Noviello. La sua scomparsa improvvisa ha colpito tutti, non solo per la giovane età ma anche per le circostanze in cui è avvenuta: un malore fatale mentre si trovava in servizio, in quella che avrebbe dovuto essere una normale giornata di lavoro. La dinamica esatta dell'accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti, ma si esclude ogni ipotesi diversa da cause naturali.

Intanto, l'Arma dei Carabinieri ha proclamato il lutto per onorare la memoria di un militare che ha dato tutto se stesso per la comunità. Il funerale sarà celebrato nei prossimi giorni, con una cerimonia solenne che vedrà la partecipazione delle autorità locali e di tanti cittadini che hanno voluto esprimere la loro vicinanza alla famiglia. La perdita di Marco Noviello è una ferita profonda per Cava de' Tirreni, che piange un figlio coraggioso e una vita spezzata troppo presto





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