Carabinieri convocano pazienti oncologici e affetti da altre malattie per controlli sulla cannabis terapeutica

Un'indagine dei carabinieri sta generando allarme tra i pazienti oncologici e affetti da altre malattie in diverse città italiane. Gli accertamenti riguardano l'utilizzo della cannabis terapeutica, che è legale in Italia, e sono stati avviati dopo un'ispezione della farmacia dell'Emilia-Romagna che spedisce preparazioni a base di cannabis terapeutica in tutta Italia.

Un'indagine dei carabinieri sta generando allarme tra i pazienti oncologici e affetti da altre malattie in diverse città italiane. Gli accertamenti riguardano l'utilizzo della cannabis terapeutica , che è legale in Italia, e sono stati avviati dopo un'ispezione della farmacia dell'Emilia-Romagna che spedisce preparazioni a base di cannabis terapeutica in tutta Italia.

Le convocazioni sono iniziate dopo un'ispezione del NAS di Bologna, che ha scoperto che i farmaci a base di cannabis sono stati spediti per posta e a domicilio, una modalità che è vietata in Italia. Tuttavia, è emerso che l'indagine sia dovuta anche a un'indagine giudiziaria sulla legittimità di alcune prescrizioni mediche, in particolare sul sospetto che siano state fatte prescrizioni false di cannabis terapeutica da parte di finti medici o destinate a pazienti che in realtà non ne hanno davvero bisogno per motivi medici.

Le convocazioni sono state fatte a pazienti oncologici e affetti da altre malattie in diverse città italiane, e sono state rivolte domande molto specifiche sui medici che avevano prescritto loro le preparazioni a base di cannabis, sui motivi per cui gli era stata prescritta la cannabis e sui referti ed esami medici. Un medico che segue alcuni dei pazienti su cui sono stati fatti controlli ha detto di ritenere inopportune le convocazioni da parte dei carabinieri, perché a suo dire compromettono il rapporto di fiducia tra medico e paziente.

Alcuni pazienti hanno detto di essersi fatti prescrivere privatamente le preparazioni a base di cannabis, per poi acquistarle nella farmacia dell'Emilia-Romagna da cui sono partiti i controlli, che gliele aveva spedite a casa. Diverse di queste testimonianze sono state raccolte dall'associazione Pazienti Cannabis, che si occupa del diritto a curarsi con la cannabis terapeutica





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