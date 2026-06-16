Carabinieri eseguono ordinanze di custodia in carcere contro otto persone indiziate di far parte di un'associazione per delinquere

I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Civitavecchia hanno eseguito ordinanze di custodia in carcere contro otto persone indiziate di far parte di un'associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Civitavecchia stanno dando esecuzione ad ordinanze di custodia in carcere nei confronti di otto persone che insieme ad altre tre, al momento indagate a piede libero, sono gravemente indiziate di far parte di un' associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti .

Le ordinanze sono state emesse dal gip del Tribunale di Roma e scaturiscono da una complessa attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Alla fine del mese scorso i vertici dell'organizzazione erano stati sottoposti a fermo del pm. Secondo le indagini dei carabinieri, avviate ad agosto del 2025, l'organizzazione era radicata nella Capitale e sul litorale nord laziale e dotata di solidissime diramazioni internazionali e collegamenti con alcuni esponenti della criminalità organizzata calabrese e campana.

Le indagini hanno portato alla luce un traffico di sostanze stupefacenti di notevole entità, con la possibilità di interessare anche altre province italiane. I carabinieri hanno già sequestrato numerose quantità di sostanze stupefacenti e hanno arrestato diversi esponenti dell'organizzazione. La polizia ha anche scoperto che l'organizzazione aveva contatti con alcuni esponenti della criminalità organizzata calabrese e campana, il che ha portato a una maggiore complessità delle indagini.

La Direzione Distrettuale Antimafia di Roma ha condotto le indagini in collaborazione con la Compagnia di Civitavecchia e con altre forze dell'ordine. I carabinieri hanno lavorato per mesi per portare a termine le indagini e hanno raccolto numerose prove che hanno portato all'emissione delle ordinanze di custodia in carcere. Le indagini sono ancora in corso e la polizia sta lavorando per portare a termine le indagini e arrestare tutti gli esponenti dell'organizzazione





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