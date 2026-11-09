Carabinieri sequestrano frutta rubata e la donano a don Davide Corva a Pordenone

I Carabinieri di Pordenone restituiscono oltre un quintale di prodotti agricoli rubati, consegnandoli a don Davide Corva per le famiglie in difficoltà dopo l'arresto dei presunti autori.

I Carabinieri di Pordenone hanno portato a compimento un intervento volto a recuperare beni sottratti e a deviarne la destinazione verso il sostegno delle famiglie più vulnerabili. L'operazione ha portato al sequestro di oltre un quintale di frutta e verdura, inizialmente rubata a un'azienda agricola della zona. Poiché non è stato possibile rintracciare i legittimi proprietari, i militari hanno deciso di consegnare tutti gli alimenti a don Davide Corva, affinché potessero essere distribuiti a chi ne avesse bisogno.

Recupero prodotti e identificazione responsabili

L'operazione è iniziata con il recupero di venti chili di kiwi sottratti all'azienda agricola colpita dal furto. I militari hanno avviato verifiche approfondite presso le aziende agricole della provincia per cercare di identificare gli altri eventuali proprietari dei beni recuperati. La rapida deperibilità dei prodotti ha reso necessario un intervento tempestivo per evitare che il cibo andasse sprecato.

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Sempre nel corso delle operazioni, sono stati effettuati controlli che hanno portato alla denuncia in stato di libertà dei presunti autori del furto. Nel patrimonio dei soggetti denunciati sono stati trovati circa altri alimenti, ritenuti probabile provento di ulteriori reati, anche se non è stato possibile accertare con certezza la loro origine esatta.

Dettagli quantitativi del sequestro alimentare

Il totale dei prodotti sequestrati e successivamente donati ha superato la quota di cento chili. Nel dettaglio, la quantità complessiva comprende i venti chili di kiwi iniziali più altri sessanta chili di generi alimentari vari. Questa massa complessiva è stata interamente incanalata verso il canale assistenziale gestito dal sacerdote.

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La parte del leone di questa donazione è stata costituita da cinquantacinque chili di mele, un frutto fondamentale per l'alimentazione quotidiana. A queste si sono aggiunti trenta-sette chili di verze, ortaggio tipicamente resistente e nutriente, ideale per le zuppe e i pasti caldi invernali.

Risultati operativi e consegna a don Davide Corva

La consegna formale è stata effettuata a don Davide Corva, figura di riferimento per le attività caritative nel territorio di Pordenone. L'obiettivo era garantire che ogni grammo di cibo recuperato finisse direttamente nelle case delle famiglie in difficoltà economica.

Non sono state effettuate donazioni ad altri enti o supermercati, ma l'intera fornitura è stata devoluta esclusivamente al prete coinvolto nell'assistenza locale. Questa scelta ha ottimizzato la distribuzione, eliminando intermediari e assicurando che l'aiuto raggiungesse i destinatari finali in modo diretto.

Impatto sociale e futuro degli alimenti

Con questa azione, i Carabinieri hanno trasformato un atto criminioso in un'opportunità di solidarietà concreta. La donazione di frutta e verdura fresca ha un valore non solo economico, ma anche nutrizionale per le famiglie assistite.

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Il successo dell'operazione dimostra l'efficacia del coordinamento tra forze dell'ordine e realtà territoriali caritative. Gli alimenti sono ora pronti per essere distribuiti, offrendo sollievo immediato a chi vive in condizioni di precarietà.