I Carabinieri Forestali di Napoli intercettano e sequestrano sette serpenti del grano in grave ipotermia da un pacco postale. Ecco i dettagli e le indagini in corso.

I Carabinieri Forestali hanno portato a termine un'operazione di contrasto al traffico illecito di animali a Napoli, intervenendo con successo presso l' Ufficio Smistamento Postale della città. Durante un controllo di routine sulle spedizioni, i militari hanno individuato e intercettato un pacco contenente sette giovani esemplari di Serpente del Grano (Pantherophis guttatus). La merce è stata aperta e i rettili sono stati trovati in condizioni critiche, costretti in uno spazio ristretto e totalmente privi di qualsiasi protezione termica adatta al trasporto, il che ha causato un grave stato di ipotermia nei piccoli animali.

Dettagli dell'operazione di sequestro

La scoperta è avvenuta quando gli agenti hanno aperto il pacchetto, rivelando la presenza di sette giovani serpenti inviati come semplice merce commerciale. I Carabinieri Forestali hanno immediatamente isolato i rettili per garantirne la sopravvivenza, intervenendo per mitigare lo shock termico subìto durante il viaggio. La specie coinvolta, nota scientificamente come Pantherophis guttatus, è totalmente innocua per l'uomo e non rappresenta alcun pericolo per la salute pubblica poiché non è velenosa. Nonostante la presunta innocuità, la modalità di spedizione ha messo a rischio la vita degli animali, che sono stati trovati in uno stato di debolezza fisica significativo.

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Il sequestro degli esemplari è stato formalizzato con le procedure di rito, garantendo che le azioni legali successive potessero essere intraprese correttamente. I Carabinieri hanno provveduto a trasferire i serpenti in un luogo sicuro e controllato, assicurando che ricevessero le cure mediche necessarie per riprendersi dall'ipotermia. Questa fase operativa ha messo in luce come il commercio illegale o mal gestito di animali esotici possa avere conseguenze immediate e dannose sulla salute delle specie coinvolte, indipendentemente dalla loro pericolosità per le persone.

Gestione e custodia dei rettili

Gli animali recuperati sono stati affidati in custodia giudiziaria al centro di recupero fauna selvatica CRAS. Questa struttura specializzata è stata scelta per garantire le condizioni ambientali e sanitarie ottimali per il recupero degli animali. L'affidamento al CRAS rappresenta una fase cruciale nel percorso di tutela degli animali, poiché permette loro di uscire dall'ipotermia e ristabilire le funzioni fisiologiche alterate dallo stress del trasporto. La custodia presso un centro autorizzato garantisce anche che il benessere degli animali sia monitorato costantemente durante le indagini.

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Il centro CRAS si occuperà ora di stabilizzare le condizioni di salute dei sette serpenti, assicurando che non subiscano ulteriori danni derivanti dal raffreddamento eccessivo. La collaborazione tra le forze dell'ordine e i centri di recupero è fondamentale in questi casi, poiché unisce l'aspetto repressivo dell'indagine a quello conservazionista e di tutela animale. Il recupero di questi esemplari è un successo operativo che ha evitato un esito letale per i rettili, dimostrando l'efficacia dei controlli postali nel prevenire il maltrattamento durante il trasporto illegale.

Inchiesta e responsabilità

Parallelamente alle cure mediche, i Carabinieri Forestali hanno avviato un'inchiesta ufficiale per identificare le responsabilità della spedizione. Le indagini si concentrano sul risalire alla catena di comando e ai soggetti che hanno organizzato e spedito il pacco illecito. L'obiettivo è accertare chi abbia responsabilità dirette nell'invio di animali in condizioni così precarie, violando le norme di protezione e trasporto. L'intercettazione del pacco ha fornito elementi concreti per avviare le procedure legali contro gli autori del traffico.

Le autorità stanno ora analizzando i dati di spedizione e i registri postali per rintracciare il mittente e, se possibile, la rete distributiva. La spedizione illecita di specie animali, anche se non minacciose per l'uomo, costituisce una violazione normativa che viene perseguita con attenzione. L'attività investigativa mira a smantellare eventuali circuiti di commercio illegale che mettono a rischio la fauna, garantendo che i responsabili rispondano delle loro azioni davanti alla giustizia. Il caso di Napoli diventa un esempio di come i controlli possano salvare vite animali e interrompere pratiche illecite.