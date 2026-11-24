Scaduto lo sconto fiscale, le quotazioni del greggio riducono i costi. Prezzi attuali della benzina a 1,939 €/l e gasolio a 2,196 €/l lungo le statali italiane.

Il mercato italiano dei carburanti ha registrato un nuovo ribasso medio il 24 novembre, confermando una tendenza al calo nonostante la scadenza di alcune misure fiscali. La benzina self service si è attestata a 1,939 €/l, mentre il gasolio self service è sceso a 2,196 €/l lungo la rete stradale nazionale. Questa dinamica è avvenuta in un contesto di incertezza politica sulla futura disciplina delle accise.

Analisi dettagliata dei prezzi al dettaglio

I dati raccolti dalle rilevazioni di Staffetta Quotidiana mostrano variazioni minime ma significative rispetto alle sessioni precedenti. La benzina self service è scesa di 2 millesimi, mentre il gasolio ha registrato una flessione di 1 milleimo. Parallelamente, il Gpl self service ha registrato un lieve aumento di 1 milleimo, portando la media a 0,844 €/l. Il prezzo del metano, invece, si è mantenuto stabile a 2,155 €/kg.

Also read Stracittatina 13 dicembre Lazio Roma: Biglietti e Prezzi

Sulla rete autostradale la situazione presenta prezzi generalmente più elevati rispetto alle statali. La benzina self service costa in media 1,973 €/l, con una riduzione di 2 millesimi. Il gasolio self service si ferma a 2,252 €/l, scendendo di 2 millesimi. Il Gpl autostradale sale a 0,937 €/l (+1 milleimo), mentre il metano registra un leggero incremento a 2,094 €/kg (+1 milleimo).

Analizzando il dettaglio per modalità di vendita e marchio, basandosi sui circa 24mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, emerge una differenziazione chiara tra compagnie petrolifere e pompe bianche. La media nazionale per la benzina self service è di 1,942 €/l, valore identico sia per le grandi compagnie che per le pompe bianche. Il gasolio self service vede le compagnie a 2,197 €/l e le pompe bianche leggermente più care a 2,201 €/l.

Advertisement

Le posizioni di Eni eClaudio Descalzi

Al centro del dibattito politico ed economico vi è l'intenzione di prorogare il cap sui carburanti fino alla fine dell'anno. Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, ha annunciato a margine degli Stati generali dell'Energia di Forza Italia alla Camera che potrebbero esserci novità immediate. L'ex manager ha dichiarato esplicitamente la propria convinzione che entro la giornata del 24 novembre si abbiano aggiornamenti concreti sulla decisione governativa riguardante le accise.

Le quotazioni dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo, in particolare sui gasoli, hanno subito un ribasso tale da neutralizzare l'aggravio derivante dal rialzo dell'accisa sul diesel. Quest'ultima è infatti risalita di 4 centesimi al litro, portando il costo fiscale a 4,9 centesimi Iva inclusa. Nonostante questo aumento strutturale, il calo delle quotazioni internazionali ha permesso di mantenere i prezzi finali sotto controllo, evitando un impatto immediato e violento sulla bolletta dei consumatori.

Scenario competitivo tra i principali operatori

Lo scenario competitivo tra i principali operatori del settore mostra prezzi medi per la benzina self service che variano da 1,934 €/l a 1,948 €/l. Tamoil propone la benzina self service al prezzo più basso del mercato principale, pari a 1,934 €/l, con il gasolio self service fermo a 2,189 €/l. Q8 si posiziona a 1,941 €/l per la benzina e 2,197 €/l per il gasolio self service.

IP mantiene la benzina self service a 1,948 €/l, con il gasolio self service a 2,199 €/l. Eni, leader di mercato, pratica un prezzo medio della benzina self service pari a 1,942 €/l e del gasolio self service a 2,200 €/l. Questi valori riflettono le strategie di prezzo adottate dai grandi player per mantenere la competitività in un contesto di stabilità relativa dei costi fiscali di breve periodo, pur nell'attesa di sviluppi normativi definitivi che potrebbero modificare il quadro dei prezzi al consumo nel prossimo futuro.