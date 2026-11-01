Carburanti: fine sconti Ip e Tamoil. Eni e Q8 prorogano i prezzi massimi

Dal 1 novembre 2026 Ip e Tamoil terminano i calmieri. Eni e Q8 prorogano i prezzi massimo a dicembre. Analisi dei costi benzina e gasolio.

Il panorama dei prezzi alla pompa per i carburanti in Italia cambia significativamente a partire da oggi, domenica 1 novembre 2026. Diversi grandi marchi di distributori presenti sul territorio nazionale hanno deciso di non applicare più le iniziative straordinarie di calmieramento. Queste misure temporanee erano state introdotte per alleggerire il carico economico sulle famiglie e sulle aziende di trasporto. Di conseguenza, le tariffe ai rubinetti saranno determinate principalmente dalle dinamiche di mercato e dalle quotazioni internazionali, almeno fino a nuovi annunci ufficiali da parte delle compagnie petrolifere.

Ip e Tamoil terminano le misure di calmieramento

Le due principali compagnie che non hanno annunciato alcuna proroga delle misure di sostegno sono Ip, controllata dal gruppo azero Socar, e Tamoil, che fa parte del gruppo Oilinvest. Ip aveva aderito all'iniziativa di contenimento verso la fine di settembre. Aveva introdotto progressivamente dei limiti ai prezzi di benzina e gasolio nella propria rete di distribuzione capillare. A differenza di quanto fatto da Eni, Ip non aveva stabilito un prezzo massimo unico valido per tutti gli impianti. Aveva invece adottato un sistema più calibrato sulle diverse condizioni specifiche della rete distributiva. Tamoil, dal canto suo, aveva risposto all'appello del governo il 1 ottobre 2026. La società aveva annunciato interventi mirati per contenere il costo dei carburanti fino al 31 ottobre. La società aveva spiegato che le misure erano finalizzate a sostenere gli automobilisti. Teneva anche conto della necessaria sostenibilità economica delle attività di distribuzione. In ogni caso, gli impianti di Tamoil potranno continuare a praticare prezzi competitivi anche in assenza del precedente sconto governativo o aziendale.

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Eni e Q8 prorogano i prezzi massimi a dicembre

Diversa è la situazione per Eni e Q8, che hanno deciso di prolungare le proprie iniziative di prezzo massimo fino alla fine del 2026. Eni aveva introdotto a settembre un prezzo massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. Questo prezzo del gasolio era stato successivamente portato a 2,25 euro. Il cambiamento è avvenuto dopo la scadenza della riduzione delle accise sul diesel. Il 23 ottobre, l'amministratore delegato Claudio Descalzi ha confermato la prosecuzione del prezzo massimo fino a dicembre. Ha però precisato che il livello della soglia sarà oggetto di valutazioni periodiche. La compagnia monitorerà infatti le dinamiche dei prezzi, le condizioni di mercato e la disponibilità effettiva dei carburanti. Ciò significa che Eni mantiene il meccanismo del prezzo massimo. Non garantisce però che le soglie di 1,99 euro per la benzina e 2,25 euro per il gasolio rimangano invariate fino alla fine dell'anno. Anche Q8 ha annunciato il 26 ottobre la proroga del proprio prezzo massimo al 31 dicembre 2026. La compagnia ha confermato che l'intervento proseguirà con un approccio modulare. Questo sarà differenziato in funzione delle caratteristiche della rete distributiva. Potrà essere adeguato all'evoluzione del mercato e delle condizioni di approvvigionamento.

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Accise e ruolo di Osservaprezzi carburanti

Le misure introdotte dalle compagnie petrolifere erano iniziative commerciali straordinarie. Erano state adottate anche in risposta alle richieste del governo per contenere gli effetti del caro carburanti. Tuttavia, a incidere sul costo finale resta anche il peso delle accise. Dal 6 ottobre è infatti terminata l'ultima riduzione temporanea di 6,1 centesimi al litro, Iva inclusa, applicata al gasolio. Per gli automobilisti, quindi, la scadenza dei calmieri non equivale automaticamente a un aumento immediato dei prezzi. Diventa invece ancora più importante confrontare le tariffe dei singoli impianti. Il riferimento ufficiale è sempre il portale Osservaprezzi carburanti del Mimit. Questo strumento permette di consultare i listini comunicati dai gestori e individuare le stazioni di servizio più convenienti nella propria zona. La trasparenza dei dati rimane fondamentale per guidare le scelte dei consumatori in un mercato in continua evoluzione.

Analisi dei prezzi medi e della rete stradale

Nonostante la scadenza di alcune misure di calmieramento, i prezzi medi dei carburanti risultano in calo rispetto alle precedenti rilevazioni. Secondo i dati dell'Osservatorio del Mimit, aggiornati a domenica 1 novembre 2026, la situazione mostra trend differenziati. Sulla rete stradale nazionale il prezzo medio in modalità self-service è di 2,010 euro al litro per la benzina. Per il gasolio, la media nazionale si attesta a 2,241 euro al litro. La situazione è molto diversa tra i due carburanti principali. Il ministero segnala che 8.432 distributori, circa il 42% del totale, vendono gasolio a meno di 2,20 euro al litro. Il diesel resta dunque il carburante più costoso tra i due analizzati. È anche quello per il quale una quota minore degli impianti riesce a praticare prezzi inferiori alle soglie considerate più basse. Gli automobilisti sono invitati a utilizzare gli strumenti di confronto per massimizzare il risparmio in questa fase di transizione.