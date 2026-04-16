Carburanti: Leggero Calo dei Prezzi, Ma la Situazione Geopolitica Incombente Mingaccia il Mercato

I prezzi di benzina e gasolio registrano una lieve flessione dopo aver toccato i massimi la scorsa settimana. Tuttavia, la persistente instabilità in Medio Oriente e la potenziale interruzione dello Stretto di Hormuz rimangono fattori di rischio significativi per un ritorno alla normalità dei prezzi dei carburanti, con possibili ripercussioni sull'economia europea.

I prezzi di benzina e gasolio mostrano un leggero ma costante calo dopo aver raggiunto i massimi la scorsa settimana. Giovedì 9 aprile, i prezzi medi self-service segnavano 1,792 euro al litro per la benzina e 2,184 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, i valori erano rispettivamente di 1,829 euro per la benzina e 2,203 euro per il gasolio. Da quella data, si sono registrati sei giorni consecutivi di diminuzione.

Di conseguenza, mercoledì 15 aprile, secondo i dati ministeriali, il prezzo medio nazionale è sceso a 1,777 euro al litro per la benzina e 2,144 euro per il gasolio. Sulle autostrade, il prezzo medio self-service è ora di 1,810 euro/l per la benzina e 2,176 euro/l per il gasolio. In sintesi, la benzina ha visto un calo di circa 1,5 centesimi al litro, mentre il gasolio ha registrato una flessione più significativa di circa 4 centesimi. Questo si traduce in un risparmio di circa due euro per un pieno di 50 litri di gasolio rispetto a sei giorni fa. Sebbene non si tratti di un crollo, questa leggera flessione è comunque un dato positivo in questo periodo. È interessante notare che il calo della benzina in autostrada è stato leggermente superiore a quello urbano (-1,9 centesimi contro -1,5 centesimi), riducendo minimamente il divario di prezzo. Per il gasolio, invece, la convenienza di rifornimento rimane decisamente a favore delle stazioni di servizio fuori dall'autostrada, dato che la diminuzione dei prezzi in città è stata quasi doppia rispetto a quella autostradale. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che i prezzi attuali rimangono considerevolmente più alti rispetto al periodo precedente all'escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. La situazione geopolitica in Medio Oriente continua ad essere critica e finché non sarà raggiunta una pace duratura che possa sbloccare la cruciale via dello Stretto di Hormuz, è improbabile assistere a un ritorno alla normalità dei prezzi dei carburanti. Nonostante questo, il mercato del greggio ha già mostrato una certa flessione: dopo aver superato i 110 dollari al barile sul mercato di Londra tra fine marzo e inizio aprile, il prezzo del Brent si aggira ora intorno ai 95 dollari, in seguito all'annuncio del cessate il fuoco. La maggiore contrazione del prezzo del gasolio potrebbe anche essere influenzata da fattori stagionali, come la diminuzione della domanda di carburante per il riscaldamento con l'arrivo della primavera. La situazione è, tuttavia, ulteriormente complicata dall'intervento governativo. Il prezzo che vediamo attualmente alla pompa è artificialmente abbassato dall'inclusione del taglio delle accise voluto dal governo Meloni, che incide sul costo finale per circa 24,4 centesimi al litro. Questa misura, prorogata fino al 1° maggio, comporta un onere finanziario considerevole, stimato in quasi un miliardo di euro per poco più di un mese. Di conseguenza, la situazione rimane intrinsecamente critica. Se lo Stretto di Hormuz non verrà riaperto entro la fine di aprile, è molto probabile che l'attuale calo dei prezzi si interrompa bruscamente, e anzi, come già osservato in altre parti d'Europa, si potrebbe assistere a una scarsità di carburante, a partire dal cherosene per il trasporto aereo. In conclusione, è innegabile che il mancato raggiungimento di un accordo per la stabilizzazione della regione comporterebbe conseguenze economiche estremamente gravi sia per l'Europa che per l'economia globale





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