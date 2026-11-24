Termina lo sconto di 4,88 centesimi al litro sul gasolio. I prezzi al consumo restano stabili, ma Eni valuta un proroga del price cap. Analisi del mercato.

Il Governo ha deciso di chiudere il capitolo sulla temporanea riduzione del prezzo del gasolio. Da martedì 24 novembre, la proroga dello sconto di 4,88 centesimi al litro sul gasolio, Iva inclusa, non è più attiva. La misura era stata estesa lo scorso 10 novembre per un periodo di altre due settimane. Questo segnale indica il ritorno alla tassazione piena, ma l'impatto immediato sui listini resta incerto. Gli osservatori del settore seguono da vicino le dinamiche di mercato.

Stabilità listini e dati MIMIT

Al momento, l'aumento dell'aliquota fiscale non si è ancora trasferita completamente sui listini delle stazioni di servizio. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha fornito i dati più recenti sull'Osservatorio. Il prezzo medio della benzina in modalità self-service si attesta a 1,939 euro al litro. Per il gasolio, il valore medio nazionale è di 2,196 euro al litro. Questi numeri mostrano una leggera flessione rispetto alla giornata precedente.

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Ieri, martedì, il prezzo della benzina era di 1,941 euro al litro. Il diesel aveva un costo di 2,197 euro al litro. La diminuzione delle tariffe è evidente, ma le stime potrebbero ancora riflettere l'aliquota agevolata vigente fino alla sera del giorno precedente. Per comprendere appieno come si muoveranno i prezzi reali, sarà necessario attendere almeno la giornata di domani. La trasparenza dei dati rimane fondamentale per i consumatori.

Evoluzione prezzi e risparmio reale

Guardando i dati storici, il costo dei carburanti è comunque in netta discesa. Il 2 novembre, un litro di benzina costava 2,010 euro. Oggi, il prezzo è sceso di circa 7 centesimi al litro. Per un riempimento completo di un serbatoio da 50 litri, il risparmio per l'utente finale è di 3,55 euro. Questo dato offre un primo segnale positivo per le tasche degli automobilisti.

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La situazione per il gasolio segue una dinamica simile. In poco più di 20 giorni, il prezzo è passato da 2,240 euro a 2,196 euro. Il calo è di 4,4 centesimi al litro. Sul pieno di 50 litri, il risparmio totale ammonta a 2,2 euro. I consumatori monitorano se lo stop allo sconto riporterà le tariffe del gasolio verso l'alto. L'andamento recente suggerisce una relativa stabilità dei costi.

Intervento di Claudio Descalzi

Strategia Eni e price cap

Un elemento di novità arriva direttamente dal vertice di Eni. L'amministratore delegato Claudio Descalzi ha fatto trapelare l'intenzione dell'azienda di estendere i benefici ai consumatori. L'obiettivo è prorogare fino al 31 dicembre il price cap sui carburanti, annunciato poche settimane fa. La misura era stata definita come un gesto di responsabilità sociale dell'azienda del cane a sei zampe. Descalzi ha confermato la volontà di agire per contenere i prezzi.

Il dirigente ha chiarito la posizione rispondendo a una domanda a margine degli Stati Generali dell'energia di Forza Italia alla Camera. Ha spiegato che l'intenzione esiste e che Eni sta rianalizzando il sistema attuale. Ha sottolineato che potrebbero esserci delle possibili novità entro la giornata stessa. Tuttavia, ha precisato che non intende annunciarle ufficialmente in questo momento. La strategia di Eni potrebbe influenzare la concorrenza sul mercato.

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Petrolio Brent e fattori globali

Il contesto internazionale offre ragioni per guardare al mercato con maggiore ottimismo. Il Brent, riferimento principale per le tariffe in Europa, ha subito un importante calo. Il prezzo del greggio è sceso a 86 dollari a barile. Questa quota è lontana dai picchi registrati a fine ottobre, quando il barile superava i 110 dollari. La flessione dei futures sul petrolio e sul Wti statunitense ha segnato ribassi importanti.

Le quotazioni chiudono al livello più basso dai mesi estivi, specificamente da agosto secondo i dati di mercato. Reuters attribuisce il calo a una maggiore disponibilità di greggio sul mercato globale. In particolare, l'aumento delle forniture dal Medio Oriente ha aiutato a stabilizzare i prezzi. La riattivazione dell'oleodotto libico di Sharara ha giocato un ruolo chiave in questa dinamica.

Impatto geopolitico e forniture

La ripresa delle operazioni dell'oleodotto Sharara ha compensato le preoccupazioni relative alla sicurezza nella regione. Gli attacchi alle navi e alle raffinerie nel Medio Oriente avevano creato incertezze. La normalizzazione dei flussi energetici ha contribuito a ridurre il rischio percepito dagli investitori. Questi fattori macroeconomici influenzano direttamente i listini italiani.

La combinazione tra la decisione governativa sul gasolio e la strategia di Eni crea un quadro complesso. Da un lato, termina l'aiuto diretto sulle accise. Dall'altro, la pressione al ribasso dei prezzi internazionali e l'iniziativa privata di Eni agiscono in direzione opposta. I consumatori italiani si trovano quindi al centro di un equilibrio delicato tra politica fiscale e dinamiche di mercato. La giornata di domani sarà cruciale per confermare le tendenze attuali.