Carcere di Cassino, Cavallari incendia la cella e aggredisce due agenti penitenziari

Il detenuto Andrea Cavallari, condannato per la strage di Corinaldo, ha dato fuoco a uno sgabello nel reparto isolamento e ha aggredito due poliziotti durante l'evacuazione. Il Sappe: episodio di una gravità inaudita. Entrambi gli agenti sono stati medicati.

Andrea Cavallari , componente della banda dello spray condannata per la strage di Corinaldo del 2018, è nuovamente al centro di un episodio violento avvenuto nel carcere di Cassino.

Il detenuto, già noto per una clamorosa evasione durante un permesso per discutere la tesi di laurea, avrebbe dato fuoco a uno sgabello nella propria cella nel reparto isolamento. Durante l'evacuazione, avrebbe aggredito due agenti della Polizia Penitenziaria, colpendoli con pugni e usando una gamba di tavolo. I due agenti, uno dei quali era in servizio da pochi giorni, sono stati trasferiti al pronto soccorso.

La loro condizione non è grave, ma l'episodio ha sollevato nuovamente le preoccupazioni del sindacato Sappe, che ne ha sottolineato la gravità e chiesto maggiori tutele per il personale penitenziario. Cavallari sta scontando una condanna definitiva a undici anni e dieci mesi per i fatti di Corinaldo, in cui morirono sei persone. La sua storia giudiziaria è quindi segnata da continua violenza e disubbidienza, sia durante la libertà che in carcere.

Il sindacato ha espresso solidarietà agli agenti e ribadito l'urgenza di interventi per garantire la sicurezza negli istituti di pena





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