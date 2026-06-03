Carcinoma prostatico aggressivo: lo studio PROTEUS conferma i benefici dell'apalutamide in combinazione con terapia standard

Presentati i risultati dello studio PROTEUS che dimostrano come l'aggiunta dell'apalutamide alla terapia di deprivazione androgenica e alla prostatectomia radicale migliori la sopravvivenza e riduca il rischio di recidiva e metastasi nei pazienti con carcinoma prostatico ad alto rischio.

Un nuovo farmaco, l'apalutamide, viene aggiunto alla terapia standard per pazienti operati di carcinoma prostatico in stadio avanzato o localizzato ma ad alto rischio di recidiva.

Lo studio PROTEUS ha valutato l'efficacia di intensificare il trattamento combinando l'apalutamide, un inibitore del recettore degli androgeni di nuova generazione, con la terapia di deprivazione androgenica (ADT) e la prostatectomia radicale. L'obiettivo era creare una strategia terapeutica più efficace per guarire pazienti con tumori aggressivi, riducendo il rischio di recidiva e metastasi. Il protocollo ha previsto sei mesi di ADT prima e dopo l'intervento, con l'aggiunta di apalutamide per metà dei partecipanti.

I risultati, presentati al congresso ASCO, mostrano un miglioramento della sopravvivenza, una riduzione più marcata delle dimensioni tumorali pre-operatorie e una diminuzione del rischio di recidiva e metastasi rispetto al solo standard (chirurgia più ADT). Gli esperti sottolineano che per i pazienti ad alto rischio la chirurgia da sola spesso non basta, e l'intensificazione terapeutica con apalutamide potrebbe rappresentare un passo avanti nella cura, con effetti collaterali aggiuntivi limitati.

Oggi oltre il 90% dei pazienti con carcinoma prostatico localizzato guarisce, ma per le forme aggressive la strategia intensificata offre nuove speranze di guarigione duratura, riducendo l'evenienza di progressione a stadi più avanzati. Lo studio conferma il ruolo degli ARPI nel bloccare l'azione degli androgeni, complementare all'ADT, nel prevenire la ricomparsa del tumore dopo l'asportazione chirurgica della prostata





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