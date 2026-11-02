Card sanitaria 300 euro: ecco dettagli, requisiti e stanziamenti 2025-2027

Il governo Meloni approva la card sanitaria da 300 euro per over 75 con reddito basso. Dettagli su requisiti, importi e misure di supporto agli anziani.

Il governo italiano sta definendo i dettagli di una nuova misura di welfare sanitario inserita nella legge di bilancio. Si tratta della card sanitaria dal valore di 300 euro, destinata specificamente alla fascia di popolazione anziana. La misura è stata progettata per fornire un supporto concreto a chi ha compiuto almeno 75 anni entro il 31 dicembre 2027. L'obiettivo è ridurre il carico economico legato alla salute per i pensionati con redditi contenuti.

Card sanitaria requisiti e costi

Per accedere a questo beneficio, è necessario rispettare precisi limiti reddituali. I destinatari devono avere un reddito da pensione o assegno non superiore a 28.000 euro per l'anno 2025. La platea stimata di beneficiari è pari a 5,5 milioni di persone in tutta Italia. Per finanziare questa importante iniziativa, vengono stanziati complessivamente 1,645 miliardi di euro per il solo anno 2027.

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La card potrà essere utilizzata per acquistare farmaci da banco senza obbligo di ricetta medica. Inoltre, il bonus servirà a pagare visite odontoiatriche e altre prestazioni sanitarie specifiche. Le modalità operative e le strutture accreditate per usufruire del servizio saranno definite attraverso un successivo decreto ministeriale. Questa procedura garantirà una corretta gestione delle risorse e l'accesso equo ai servizi.

Dichiarazioni del premier Meloni

Nella conferenza stampa dedicata all'annuncio, la premier Giorgia Meloni ha illustrato la logica alla base della norma. Ha definito la misura un aiuto concreto per i cittadini più vulnerabili dal punto di vista economico. Allo stesso tempo, ha sottolineato che si tratta di un modo per dire a milioni di italiani che non sono soli. Le parole del governo mirano a rassicurare la società sulla capacità dello Stato di rispondere ai bisogni sanitari.

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La scelta di concentrare l'assistenza su una fascia di età avanzata risponde a precise esigenze demografiche. L'Italia sta affrontando un invecchiamento della popolazione senza precedenti nella sua storia recente. Garantire servizi di prevenzione e cura accessibili diventa quindi una priorità nazionale. La card sanitaria si inserisce in questo contesto più ampio di riforma del welfare.

Il fondo sanitario nazionale aumenta

Oltre alla card dedicata agli over 75, la manovra finanziaria prevede interventi strutturali più ampi. Nello specifico, ci sarà uno stanziamento aggiuntivo di 3,4 miliardi di euro per il Fondo Sanitario nazionale. Queste risorse extra sono cruciali per mantenere la sostenibilità dei servizi sanitari pubblici sul territorio. Gli investimenti mirano a migliorare l'efficienza delle strutture ospedaliere e territoriali.

L'aumento del fondo rappresenta una scommessa sulla salute collettiva e sulla qualità dell'assistenza. I fondi potranno essere destinati al rinnovo delle apparecchiature mediche e alla formazione del personale. La stabilità finanziaria del sistema sanitario è considerata un pilastro fondamentale per la coesione sociale. Senza un adeguato finanziamento, il rischio di liste d'attesa lunghe e servizi carenti aumenterebbe significativamente.

Assegno assistenza anziani e Isee

Un'altra importante novità riguarda il supporto agli anziani non autosufficienti. La soglia Isee per accedere all'assegno di assistenza di 850 euro verrà alzata. Attualmente il limite è fissato a 6mila euro, mentre il nuovo requisito salirà a 12mila euro. Questo innalzamento consentirà a molte famiglie in difficoltà economica di accedere al sostegno necessario.

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L'estensione del beneficio è fondamentale per alleggerire il carico sui caregiver familiari. Molti anziani richiedono assistenza costante che le strutture pubbliche non possono sempre fornire. L'assegno di 850 euro rappresenta una risorsa vitale per garantire dignità e cura a casa. La misura è stata accolta con favore dalle organizzazioni che rappresentano i familiari degli anziani. Si prevede che un numero maggiore di beneficiari potrà accedere a questo supporto economico. Il governo ha chiarito che l'obiettivo è creare una rete di sicurezza più capillare ed efficace per tutta la popolazione anziana italiana.