Cardinale Camillo Ruini insignito del dottorato honoris causa in Comunicazione Sociale Istituzionale

Il cardinale Camillo Ruini, ex presidente della Cei, ha ricevuto un dottorato honoris causa della Pontificia Università della Santa Croce. Riconoscimento al suo impegno nella comunicazione ecclesiastica e alla sua difesa dei valori tradizionali, culminata con il Family Day del 2007.

Il cardinale Camillo Ruini , figura di spicco della Chiesa italiana, è stato protagonista di un importante riconoscimento accademico. Nel corso di una cerimonia svoltasi presso la Pontificia Università della Santa Croce, gli è stato conferito un dottorato honoris causa in Comunicazione Sociale Istituzionale .

Questo premio sottolinea il suo impegno decennale nella comunicazione ecclesiastica e il suo ruolo di mediatore tra la Santa Sede e il pubblico, durante gli anni in cui ha ricoperto la carica di presidente della Conferenza Episcopale Italiana, dal 1991 al 2007. La sua attività si è caratterizzata per una profonda riflessione teologica e per una difesa ferma dei valori tradizionali, come emerso in particolare nel 2007, quando fu l'arteﬁce del primo Family Day, una massiccia mobilitazione popolare a sostegno della famiglia naturale e in opposizione al conferimento di diritti alle unioni civili.

Nonostante le difficoltà fisiche che lo hanno costretto da tempo su una sedia a rotelle, Ruini ha mantenuto una lucidità intellettuale notevole, continuando a scrivere e a pubblicare opere di profondo spessore. Tra i suoi libri più signiﬁcativi si annoverano "Verità di Dio e verità dell'uomo", "Benedetto XVI e le grandi domande del nostro tempo", "Alla sequela di Cristo", "Giovanni Paolo II, il servo dei servi di Dio" e "Rieducarsi al cristianesimo".

Questi testi testimoniano il suo costante impegno nell'approfondire la fede e nel confrontarsi con le sfide culturali contemporanee. Nel giorno del suo riconoscimento, è giusto ricordare anche la sua partecipazione a eventi istituzionali, come il Forum della CEI del 2 dicembre 2010 presso il complesso di San Spirito in Sassia a Roma, dedicato ai 150 anni dell'Unità d'Italia, e la sua lunga collaborazione con ponteﬁci come Giovanni Paolo II, con il quale apparve in molte occasioni pubbliche, tra cui la Messa per il Corpus Domini del 2002 in piazza San Giovanni in Laterano.

Il suo operato, sempre ispirato a una visione chiara della dottrina e a un senso profondo della missione della Chiesa nella società, continua a inﬂuenzare il dibattito ecclesiale e civile





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