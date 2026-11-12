Cardini rifiuta ritiro manuale: la libertà accademica contro la censura politica

Lo storico Franco Cardini contesta il ministro per la richiesta di ritiro di un manuale scolastico. Difende la libertà di insegnamento e respinge accuse di neofascismo, sottolineando l'importanza del dibattito storico.

Lo storico Franco Cardini, professore emerito di Storia medievale presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, ha intervenuto con forza per difendere la libertà di pubblicazione dei manuali scolastici contro le pressioni del governo. Cardini ha espresso la sua netta opposizione alla richiesta avanzata dal ministro dell'Istruzione di ritirare dalla circolazione un volume giudicato inappropriato. La sua presa di posizione si inserisce in un dibattito più ampio sul rapporto tra politica e accademia, mettendo in luce i confini tra il dissenso critico e l'intervento censorio delle istituzioni.

La critica al linguaggio del testo e a Giorgia Meloni

Cardini ha chiarito di non aver letto l'intero manuale in questione, limitando la sua valutazione alle specifiche pagine dedicate a Giorgia Meloni e al suo partito, Fratelli d'Italia. Ha riconosciuto la possibilità che, nel passato, durante la militanza nel Movimento Sociale Italiano e in Alleanza Nazionale, la presidente del Consiglio abbia espresso pensieri o assunto atteggiamenti suscettibili di essere interpretati come apologetici del fascismo. Tuttavia, ha precisato che tali affermazioni andrebbero analizzate singolarmente e collocate nel loro preciso contesto storico, escludendo che Meloni abbia mai incorsa in atti apologetici durante la sua segreteria nel partito. Il professor Cardini ha definito condivisibile la posizione di Meloni secondo cui il fascismo debba essere "riconsegnato alla storia" invece di essere strumentalizzato con metodologie faziose o ricattatorie.

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La natura diversa tra critica e ordine di ritiro

Lo storico ha sottolineato una distinzione fondamentale tra il non essere d'accordo con una pagina specifica e chiedere il ritiro ufficiale di un libro. Ha affermato che c'è un salto nella natura del gesto quando un ministro, usando il verbo "ritirare" dall'alto della sua funzione pubblica, supera il limite della semplice stroncatura giornalistica. Anche se il ministro ha precisato di non voler censurare, Cardini ha fatto notare che la Costituzione all'articolo 33 stabilisce che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Questa libertà non è subordinata al fatto che le opere piacciano al governo di turno, indipendentemente dall'identità politica del ministero.

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La regolamentazione del mercato degli studi storici

Cardini ha descritto come lo Stato finanzi la scuola e l'università ma non abbia il compito di certificare le "verità" storiche sostenute nei testi. Il controllo sulla qualità di un manuale spetta alla comunità scientifica attraverso recensioni e discussioni, nonché ai collegi dei docenti che decidono se adottare o meno un determinato volume. Ha definito questo controllo lento e imperfetto, ma come l'unico compatibile con i principi democratici. Ha aggiunto una riflessione ironica riguardo alla casa editrice che ha pubblicato Benedetto Croce per mezzo secolo, suggerendo che essa possa badare da sé alla propria reputazione scientifica senza bisogno di interventi esterni.

Genealogia organizzativa versus identità politica

Lo storico ha anche affrontato i criteri per individuare elementi di continuità tra esperienze politiche di epoche diverse, come dal Movimento Sociale Italiano a Fratelli d'Italia. Ha ammesso che esiste una continuità genealogica e umana, con la fiamma tricolore ancora nel simbolo e una parte della classe dirigente formatasi in quelle organizzazioni. Tuttavia, ha fermamente sostenuto che la genealogia non è un'identità. Ha paragonato la situazione a quella del Partito Democratico, che discende dal Partito Comunista Italiano, affermando che nessuno storico serio scriverebbe che il Pd continua ad avere una stretta relazione con la sua base dichiaratamente comunista. Ha concluso che applicare standard diversi alle due parti trasformerebbe il criterio in un'arma politica anziché in uno strumento di analisi.