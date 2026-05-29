Carenza d'acqua nel sud-est dell'Inghilterra: migliaia di famiglie senza acqua durante l'ondata di caldo

L'ondata di caldo da record ha colpito il sud-est dell'Inghilterra, lasciando migliaia di famiglie senza acqua o con pressione bassa. La situazione è particolarmente critica nella città costiera di Whitstable, dove oltre 20.000 persone sono state coinvolte. La mancanza di investimenti nelle reti da parte delle compagnie idriche privatizzate ha portato a regolari fuoriuscite di liquami, alimentando la rabbia tra la popolazione.

Una grave carenza d'acqua sta colpendo il sud-est dell' Inghilterra , con migliaia di famiglie rimaste senza acqua o con pressione bassa durante un' ondata di caldo da record.

La situazione è particolarmente critica nella città costiera di Whitstable, dove oltre 20.000 persone sono state coinvolte, con circa 8.000 rimaste senza acqua. L'elevata domanda seguita a una primavera secca ha esposto le carenze delle vecchie infrastrutture britanniche. L'ondata di caldo ha colpito gran parte dell'Europa, alimentando la domanda di acqua e lasciando alcuni serbatoi sotto pressione.

La mancanza di investimenti nelle reti da parte delle compagnie idriche privatizzate ha portato a regolari fuoriuscite di liquami, alimentando la rabbia tra la popolazione. A Whitstable, molti esercizi commerciali sono stati costretti a chiudere durante una delle settimane più trafficate dell'anno, in coincidenza con le vacanze scolastiche.

Il proprietario di un bar, Mark Kidd, ha dichiarato che se non ci si può lavare le mani, non si può preparare il cibo, sottolineando che le zone più calde del mondo riescono a mantenere l'approvvigionamento idrico. Un residente locale ha incolpato la compagnia idrica South East Water, già sotto inchiesta per altri blackout nella sua rete. La compagnia ha apologizzato per i problemi di fornitura, attribuendoli alle temperature eccezionalmente elevate.

Tuttavia, gli esperti avvertono che i periodi di siccità seguiti da brevi ondate di caldo estremo diventano sempre più probabili con l'aumento delle temperature globali, rendendo più difficile per le compagnie idriche bilanciare la domanda e l'offerta. Il ministro dell'Acqua, Emma Hardy, ha dichiarato che le compagnie idriche devono prepararsi a periodi di caldo estremo sempre più frequenti.

Il Comitato per il Cambiamento Climatico britannico ha avvertito che il paese dovrà affrontare estati sempre più calde e secche, e che per adattarsi saranno necessari circa 11 miliardi di sterline all'anno di investimenti





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