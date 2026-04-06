Carenza di Carburante Aereo: Brindisi, Reggio Calabria e Pescara con Limitazioni

Diversi aeroporti italiani, tra cui Brindisi, Reggio Calabria e Pescara, stanno affrontando limitazioni nella disponibilità di carburante per gli aerei. La situazione, delineata dai nuovi Notam, sta causando disagi e costringendo le compagnie aeree a rivedere le proprie operazioni. L'Enac rassicura, imputando le difficoltà al periodo pasquale ma avverte: l'escalation del conflitto potrebbe avere conseguenze.

Senza carburante per gli aerei, almeno fino all’ora di pranzo di domani 7 aprile, mentre Reggio Calabria e Pescara introducono limitazioni operative. Questa la situazione delineata dai nuovi Notam , i bollettini aeronautici emessi nelle ultime ore, che dipingono un quadro complesso per il trasporto aereo italiano.

Brindisi invita le compagnie aeree a rifornirsi altrove, mentre Reggio Calabria introduce una quota massima di rifornimento e a Pescara è disponibile una sola autocisterna da 20mila litri. La situazione sta generando preoccupazione e obbliga le compagnie aeree a rivedere le proprie operazioni. \Il Notam relativo a Brindisi specifica chiaramente che il “carburante Jet A1 non è disponibile” fino alle ore 14 del 7 aprile. Si precisa inoltre che “quantità limitate sono concesse esclusivamente per voli di Stato, ricerca e soccorso e voli sanitari”. I piloti sono dunque tenuti a pianificare attentamente le proprie rotte, calcolando la necessità di carburante sufficiente già dall’aeroporto di partenza per coprire le tratte successive. La situazione si estende a Reggio Calabria, dove sono state imposte delle restrizioni sui rifornimenti, e a Pescara, dove l'unica autocisterna disponibile pone un limite significativo alle operazioni. Questi aeroporti si aggiungono a quelli di Linate, Venezia, Treviso e Bologna, che hanno già implementato misure restrittive per l'erogazione del carburante, con limiti di rifornimento per aeromobile fissati a 3.000 litri, quantità sufficiente, in media, per circa un'ora e mezza di volo. \Nonostante l'intensificarsi delle restrizioni, le cause di questa situazione rimangono oggetto di speculazioni. Al momento, non vi sono indicazioni concrete che colleghino le attuali difficoltà nell’approvvigionamento del carburante alla crisi nel Golfo. Tuttavia, il presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma, ha dichiarato all'ANSA che le difficoltà sono imputabili al periodo pasquale, caratterizzato da un intenso traffico aereo. Di Palma ha però evidenziato che una eventuale escalation del conflitto potrebbe avere conseguenze significative sul settore dell’aviazione, sottolineando al contempo l’importanza del lavoro diplomatico in corso. Intanto, Air Bp Italia ha comunicato sabato alle compagnie aeree limitazioni nei rifornimenti a Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia, precisando che la priorità sarà data ai voli ambulanza, ai voli di Stato e a quelli con durata superiore alle tre ore. La situazione è quindi in costante evoluzione e richiede un monitoraggio attento e costante per minimizzare i disagi per i passeggeri e garantire la sicurezza delle operazioni aeree





ilgiornale / 🏆 18. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Carburante Aerei Notam Brindisi Reggio Calabria Pescara Limitazioni Trasporto Aereo Enac Crisi Carburante Voli

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Aggredisce la moglie con un coltello: la donna in stato di choc riesce a lanciare l’allarme e i…In ospedale la vittima ha trovato il coraggio di denunciare anni di abusi e maltrattamenti: ecco cosa è successo a Reggio Calabria

Leggi di più »

Voli, l’aeroporto di Brindisi non ha più il carburante per gli aerei e altri due (Pescara e Reggio Calabria) introducono limitazioniIl «Notam» dello scalo pugliese invita le compagnie a fare rifornimento altrove almeno fino alle 14 di martedì 7 aprile. Reggio Calabria (limite di 3 mila litri per aereo) e Pescara (un solo camion cisterna) portano a 6 gli scali con limitazioni

Leggi di più »

Aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei. Limitazioni anche a Reggio Calabria e PescaraNegli aeroporti arrivano gli effetti della guerra in Iran. L'aeroporto di Brindisi...

Leggi di più »

Pescara, muore per una meningite fulminanteCome da protocollo, l'Asl ha tracciato i contatti stretti, che sono stati già individuati e sottoposti alla profilassi

Leggi di più »

Voli, carburante esaurito all'aeroporto di Brindisi. Limitazioni anche a Reggio Calabria e PescaraVoli, carburante esaurito all'aeroporto di Brindisi. Limitazioni anche a Reggio Calabria e Pescara

Leggi di più »

Meningite, due casi a Pescara: morta una donna, 15enne in rianimazioneI due casi in Abruzzo

Leggi di più »