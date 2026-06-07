Carenza di schede elettorali: Lee Jae Myung chiede indagine approfondita

Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung esprime rammarico per la carenza di schede elettorali che ha colpito le elezioni locali e chiede un'indagine congiunta di procura e polizia, mentre migliaia di persone protestano a Seul per il rifacimento del voto.

Un manifestante sventola una grande bandiera sudcoreana mentre le persone circondano un centro di conteggio dei voti per protestare contro la carenza di schede elettorali che ha interrotto il voto alle elezioni locali e per chiedere la ripetizione delle elezioni, a Seul, Corea del Sud.

L'immagine, diffusa dai media internazionali, mostra la tensione che ha caratterizzato le ultime ore della tornata elettorale locale in Corea del Sud, segnata da un disguido logistico senza precedenti. Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung è intervenuto pubblicamente per esprimere il suo rammarico e chiedere un'indagine approfondita sulle cause della carenza di schede, coinvolgendo procura e polizia.

Le elezioni locali, tenutesi la scorsa settimana, sono state gravemente compromesse dalla mancanza di schede elettorali in diversi seggi, impedendo a molti aventi diritto di esprimere il proprio voto. La Commissione Elettorale Nazionale (NEC), l'organismo indipendente preposto alla gestione del voto, ha subito le dimissioni del suo presidente a seguito dell'incidente.

Tuttavia, la reazione della popolazione non si è fatta attendere: migliaia di persone hanno protestato davanti ai centri di conteggio a Seul, chiedendo la ripetizione delle elezioni e una riforma radicale del sistema elettorale. Il presidente Lee, in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, ha definito l'accaduto "difficile da comprendere" e ha sottolineato l'inadeguatezza della risposta fornita dalla NEC ai cittadini.

Ha quindi sollecitato il parlamento a condurre un'indagine conoscitiva e a proporre misure per prevenire il ripetersi di simili episodi. Inoltre, ha chiesto di discutere piani di riforma della NEC per garantirne la trasparenza e l'efficienza. La vicenda ha scosso la fiducia dei sudcoreani nelle istituzioni e ha acceso un dibattito sull'importanza di elezioni libere e corrette, pilastro della democrazia. Le proteste continuano a Seul, mentre la tensione politica è alta.

La richiesta di un nuovo voto è sostenuta da diversi schieramenti politici e da organizzazioni della società civile, che vedono in questo episodio un fallimento del sistema. Il governo, dal canto suo, sta cercando di rassicurare i cittadini sull'avvio di un'indagine trasparente e sulla volontà di riformare la NEC. Resta da vedere se queste misure saranno sufficienti a placare la rabbia popolare e a ripristinare la credibilità del processo elettorale in Corea del Sud





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