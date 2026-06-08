Carenza di schede, Lee: colpo durissimo alla nostra democrazia

Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha criticato aspramente la gestione delle elezioni locali dopo la carenza di schede elettorali che ha creato disagi ai votanti, ordinando indagini e commentando le proteste popolari.

Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha definito un grave insulto alla reputazione del paese come modello democratico la carenza di schede elettorali verificatasi durante le elezioni locali della scorsa settimana, accogliendo moreover le proteste popolari che ne hanno contestato la correttezza.

Durante una conferenza stampa tenuta l'8 giugno 2026 alla Casa Blu per il primo anniversario del suo insediamento, Lee ha stigmatizzato l'incidente del 3 giugno, in cui alcuni seggi sono rimasti senza schede, costringendo gli elettori ad attendere per ore. Secondo il presidente, si tratta di un episodio quasi inimmaginabile anche per democrazie meno avanzate. Migliaia di giovani tra i 20 e i 30 anni hanno manifestato davanti a un seggio di Seil, chiedendo la ripetizione delle consultazioni.

Il capo della Commissione Elettorale Nazionale, organismo indipendente, si è dimesso assumendosi la responsabilità. L'NEC ha spiegato di aver stampato schede per il 73% degli aventi diritto, basandosi su affluenze precedenti, e che alcuni distretti hanno ricevuto le forniture supplementari con ritardo. Lee ha ordinato un'indagine approfondita e il Partito Democratico al governo promette un'inchiesta nazionale.

Il presidente ha sottolineato che l'indipendenza costituzionale della commissione ha generato una pericolosa compiacenza gestionale, pur escludendo che l'episodio provi la presenza di frodi: potrebbe però configurarsi una responsabilità penale per alcuni operatori. Nonostante lo scandalo, il Partito Democratico di Lee ha ottenuto buoni risultati nelle elezioni provinciali e locali, mentre l'opposizione conservatrice ha mantenuto la carica di sindaco di Seul





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