Carenza medici di base Lazio: 600 vuoti a Roma e mappa dei fabbisogni regionali

Regione Lazio e ASL lanciano bando per coprire 600 turni medici vacanti a Roma. Scadono i termini il 30 novembre per candidarsi al ruolo unico di assistenza primaria.

La Regione Lazio ha pubblicato l'avviso ufficiale per l'assegnazione degli incarichi vacanti relativi ai medici del ruolo unico di assistenza primaria, rispondendo a un fabbisogno assistenziale critico che colpisce duramente il territorio. I dati diffusi dall'Ente regionale evidenziano una mancanza stimata di circa 600 medici di base esclusivamente nella città di Roma, mentre la situazione nella restante area laziale presenta un numero di carenze doppi rispetto alla capitale. Questa iniziativa mira a coprire urgentemente gli ambiti territoriali e le zone carenti rilevate per l'anno in corso, coinvolgendo tutte le dieci ASL della regione.

Dettaglio delle carenze nelle ASL romane

La ASL Roma 2, identificata come la più grande realtà territoriale della capitale, registra un numero elevato di posti vacanti suddivisi per i suoi municipi di competenza. Nello specifico, il Municipio IV necessita di 31 medici, il Municipio V di 32, il Municipio VI presenta il picco massimo con 77 carenze, il Municipio VII richiede 56 professionisti, il Municipio VIII ne cerca 21 e il Municipio IX ha necessità di 55 medici di base. Questo distribuisce il carico di lavoro su aree densamente popolate, mettendo sotto pressione i turni già esistenti.

Also read Maltempo nel Lazio: piogge e temporali su Roma da giovedì secondo 3bmeteo

Anche la ASL Roma 1 copre un'area vasta e complessa, presentando fabbisogni significativi nei municipi I, II, III, XIII, XIV e XV. Il Municipio I registra la carenza più alta con 76 medici di famiglia da assumere, seguito dal Municipio XIII con 36 unità, dal Municipio IV con 31, dal Municipio XIV con 51, dal Municipio V con 30 e dal Municipio II con 29. Queste cifre traducono in numeri concreti la difficoltà di garantire l'accesso alle cure primarie per centinaia di migliaia di cittadini residenti in questi rioni storici e periferici.

Fabbisogni nella città metropolitana e province

Oltre il confine amministrativo della Roma Capitale, la provincia metropolitica e le altre province laziali mostrano un quadro preoccupante di缺 di personale sanitario. La ASL Roma 4 deve coprire 92 incarichi, la ASL Roma 5 ne richiede 115 e la ASL Roma 6, che gestisce un'area molto estesa, ha il numero più alto di posti vacanti con 202 medici di base da assegnare. Questa distribuzione regionale evidenzia come la crisi non sia concentrata solo nel centro urbano, ma si estenda in modo capillare su tutto il territorio provinciale.

Advertisement

Nelle altre quattro province del Lazio, la provincia di Latina risulta essere quella più sguarnita, con un fabbisogno stimato di 131 medici. La provincia di Viterbo segue con la necessità di coprire 107 incarichi, la provincia di Rieti richiede 50 professionisti e la provincia di Frosinone ha un fabbisogno di 12 posti. La somma di questi numeri conferma l'urgenza di un intervento strutturale per stabilizzare la rete sanitaria territoriale laziale, che versa in una condizione di stress operativo prolungato.

Premi pensionamenti e impatto sulla sanità

La regione si trova inoltre ad affrontare il primato negativo di essere tra le regioni italiane che perderanno il maggior numero di medici di famiglia per pensionamento nei prossimi due anni. Secondo i calcoli della Fondazione Gimbe, si stima che entro il 2028 ci saranno 925 medici in meno in servizio nel Lazio. Questo fenomeno demografico aggraverebbe ulteriormente la carenza di personale, rendendo critica la finestra temporale disponibile per il reclutamento e la formazione di nuovi professionisti da inserire nel ruolo unico.

L'impatto di questa carenza si riflette direttamente sulla salute della popolazione. Nel 2025, il 12,1% dei cittadini laziali, pari a circa 680mila persone, ha rinunciato ad almeno una prestazione sanitaria. Questo dato, fornito dalla stessa Fondazione Gimbe, sottolinea come la mancanza di medici di base non sia solo un problema organizzativo interno, ma abbia conseguenze tangibili sull'accessibilità delle cure per un vasto numero di cittadini, costretti a posticipare o放弃 le visite mediche fondamentali.

Come candidarsi ai turni vacanti

Gli interessati hanno a disposizione venti giorni di tempo per presentare la propria candidatura per coprire i posti vacanti, a partire dall'11 novembre. La scadenza finale per inoltrare le domande è fissata per il 30 novembre, data entro la quale l'Ente regionale valuterà le istanze per assegnare gli incarichi. L'avviso chiarisce che gli incarichi comprendono il ruolo unico di assistenza primaria, integrato nelle funzioni del medico di famiglia e della guardia medica, all'interno della specifica Aggregazione funzionale territoriale (Aft) assegnata dal bando.

Advertisement

Le procedure di candidatura richiedono di rispettare i termini stabiliti e di soddisfare i requisiti professionali previsti per il ruolo. La pubblicazione dell'avviso da parte della Regione Lazio rappresenta un passo concreto per rispondere all'emergenza sanitaria, cercando di colmare i vuoti lascati dai pensionamenti e dalle defezioni, e di stabilizzare l'erogazione dei servizi di assistenza primaria per tutti i laziali. La tempestività nella risposta dei professionisti disponibili sarà determinante per la continuità assistenziale nel periodo invernale e nei mesi successivi.