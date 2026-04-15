Caressa contro Adani e Cassano: Scontro Totale e il Caso Pafundi

Il giornalista sportivo Caressa attacca frontalmente Adani e Cassano, esprimendo disappunto per il loro comportamento. L'analisi si sposta poi sul giovane Pafundi, autore di un esordio storico con la Nazionale Italiana.

“Che brutta fine, ma in queste condizioni si è ridotto?”: Caressa , scontro aperto con Adani e Cassano – Calcio mercato.it

Caressa ha risposto con toni accesi sul suo canale Youtube: “Tutti mi chiedono in radio, sui social, perché non rispondi a Cassano? Ma io che dovrei rispondere? Ma scusate, se camminaste per strada e sul marciapiede opposto qualcuno vi urlasse insulti senza senso, cosa fareste voi?”. Caressa ha poi puntato il dito contro Adani, accusandolo di non rispettare l’azienda per cui lavora come opinionista e seconda voce, ovvero la ‘Rai’: “Siamo sicuri che questa azienda debba accettare che un suo rappresentante di spicco sia presente settimanalmente in un luogo dove si insultano regolarmente le persone, senza che lui dica nulla? Dove anche lui a volte insulta, come è accaduto, come ben sapete. Siamo proprio sicuri?”.

“Ogni azienda ha le sue regole di comportamento – sottolinea Caressa concludendo – Non do lezioni a nessuno, non l’ho mai fatto, non inizio certo ora che sono più grande. Ma non basta cambiare abito, perché…”. Poi il focus si sposta su Simone Pafundi: “Esatto! Simone Pafundi, debutto da record a 16 anni e 8 mesi. Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha esordito il 16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Terzo assoluto dietro Gavinelli (1911) e De Vecchi (1910). Buffon esordì a 17 anni, Maldini a 19, Bergomi a 18.

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