Carl Brave racconta a Fabio Caressa il dolore per Odissea, il padre scomparso e le sue condizioni per il ritorno a Sanremo, escludendo celebrazioni per i dieci anni di carriera.

Carl Brave ha affrontato un'intervista intensa con Fabio Caressa, rivelando la sua visione sulla musica, il dolore per la perdita del padre e la sua posizione su un possibile ritorno a Sanremo. L'artista ha chiarito che non ci saranno celebrazioni per i dieci anni di carriera con il suo ex partner Franco 126.

L'intervista a Fabio Caressa e Odissea

Carl Brave si è confidato con Fabio Caressa in un dialogo aperto e senza filtri, toccando temi personali come la morte del padre e la sua critica alla musica contemporanea. L'artista ha parlato apertamente della canzone Odissea, definita da lui stesso il suo brano più bello, scrivendo un tributo commovente al genitore scomparso da poco.

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La composizione di Odissea rappresenta un momento di vulnerabilità profonda per l'interprete romano, che descrive il processo creativo come un'esperienza compulsiva. Carl Brave ammette di ascoltare i suoi pezzi in loop fino a trenta volte, un comportamento che gli impedisce di sentire la fine delle canzoni e lo espone nuovamente al dolore della perdita ogni volta.

Di fronte alla reazione emotiva dei fan, l'artista ha espresso gratitudine per il riscontro ricevuto, definendolo esagerato rispetto alle sue aspettative precedenti. Nonostante la tristezza per la scomparsa del padre, Carl Brave mantiene una prospettiva realista, confrontando il suo lutto con le guerre in corso che colpiscono centomila persone in tutto il mondo.

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Il futuro musicale e l'Ariston

Carl Brave ha chiarito la sua posizione sulla partecipazione al Festival di Sanremo, affermando di voler tornare solo se potrà presentare un brano serio e autentico, come Odissea. L'artista ha rifiutato proposte per brani leggeri o estivi, sottolineando la necessità di rispettare la propria identità artistica e la propria visione della musica.

L'intervista ha anche toccato il tema dei dieci anni dalla consacrazione di Carl Brave e Franco 126 con l'album Polaroid, che ha venduto 150.000 copie e lanciato hit come Solo Guai e Pellaria. Nonostante il successo duraturo, l'artista ha dichiarato che non ci saranno festeggiamenti ufficiali per questo traguardo, preferendo mantenere un equilibrio personale e professionale.

Dal basket alla musica: un percorso unico

Prima di dedicarsi alla musica, Carl Brave ha avuto una passione per il basket, giocando in Serie B e rappresentando la nazionale giovanile. Tuttavia, ha preferito abbandonare la vita sportiva per seguire la sua vocazione artistica, trasferendosi prima a Milano per frequentare una scuola musicale e successivamente a Berlino per cercare un nuovo sound.

Il ritorno a Roma ha segnato la nascita di Solo Guai, il primo vero successo del duo, nato da una collaborazione con Franco 126. Carl Brave ha raccontato come la sua esperienza nello sport gli abbia insegnato l'importanza di rimanere connesso con la gente, evitando uno stile di vita lontano dalla realtà e mantenendo un'identità autentica nonostante il successo.