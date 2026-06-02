Carl Skau nominato Direttore Esecutivo ad interim del Programma Alimentare Mondiale

Il diplomatico svedese Carl Skau assume la guida ad interim del PAM dopo le dimissioni di Cindy McCain per motivi di salute. Skau, già Vicedirettore Esecutivo e Direttore Operativo, manterrà i suoi precedenti incarichi e guiderà l'agenzia fino alla nomina di un nuovo Direttore Esecutivo.

Il diplomatico svedese Carl Skau ha assunto il ruolo di Direttore Esecutivo ad interim del Programma Alimentare Mondiale ( PAM ), l'agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti alimentari , ha annunciato l'organizzazione martedì.

Skau, che fino a ora ricopriva il ruolo di Vicedirettore Esecutivo e Direttore Operativo, succede a Cindy McCain, la quale ha rassegnato le dimissioni a febbraio per motivi di salute. La guida ad interim di Skau durerà fino alla nomina di un nuovo Direttore Esecutivo permanente.

Il PAM, che tradizionalmente è guidato da un cittadino statunitense, ha visto alla sua guida Cindy McCain, vedova del defunto senatore repubblicano John McCain ed ex ambasciatrice degli Stati Uniti presso le agenzie ONU a Roma. Dopo la sua elezione a capo ad interim, Skau manterrà i suoi precedenti incarichi di Vicedirettore Esecutivo e Direttore Operativo, posizioni che occupava dal maggio 2023.

Gli Stati Uniti hanno dichiarato a febbraio l'intenzione di identificare un successore permanente a McCain, che l'anno scorso aveva subito un lieve ictus. La notizia arriva mentre il PAM, con sede a Roma, continua la sua missione di contrastare la fame nel mondo in un contesto globale di crescenti crisi alimentari, conflitti e instabilità climatica.

Skau, diplomatico di carriera svedese, porta con sé una lunga esperienza in ambito umanitario e di cooperazione internazionale, fattore considerato cruciale per guidare l'agenzia in questo periodo di transizione. La sua nomina ad interim è vista come una scelta che garantisce continuità operativa e stabilità manageriale in attesa della decisione politica degli Stati Uniti, che storicamente hanno il ruolo di country donor leader nella designazione del capo del PAM.

La transizione rappresenta un momento importante per l'agenzia, che nel 2026 celebra il suo sessantacinquesimo anno di attività e che si trova ad affrontare sfide senza precedenti, con oltre 300 milioni di persone in 80 paesi che necessitano di assistenza alimentare d'emergenza. Il contesto geopolitico, con guerre prolungate, sanzioni e l'impatto del cambiamento climatico sulla sicurezza alimentare, rende la guida del PAM un ruolo di crescente rilevanza strategica.

Skau dovrà therefore mantenere alta l'attenzione sulla raccolta fondi e sulla coordinazione con altri attori umanitari, mentre il board del Programma e i principali paesi donatori valutano i candidati per la posizione permanente. La decisione degli Stati Uniti sul nome definitivo è attesa nei prossimi mesi e potrebbe tenere conto anche dell'equilibrio geografico e di genere all'interno della leadership dell'ONU.

La nomina di Skau, seppur temporanea, segnala la volontà dell'agenzia di proseguire senza soluzione di continuità nelle sue operazioni salvataggio-vita, dal trasporto di cibo via nave e aereo alla distribuzione in zone di guerra, fino ai programmi di resilienza e supporto alle comunità vulnerabili. Il suo background operativo, essendo stato per anni il principale responsabile delle operazioni globali del PAM, è considerato un punto di forza per gestire la complessa macchina logistica dell'agenzia.

La comunità internazionale ha accolto positivamente la nomina di Skau, sottolineando la sua comprovata esperienza e la conoscenza approfondita del funzionamento del PAM. Tuttavia, permangono interrogativi sul futuro a lungo termine dell'organizzazione e su come questa possa adattarsi a un mondo in cui le crisi alimentari sono sempre più frequenti e interconnesse.

La scelta del prossimo Direttore Esecutivo permanente sarà probabilmente influenzata anche dalla capacità del candidato di innovare i meccanismi di intervento e di rafforzare le partnership con il settore privato e le istituzioni finanziarie internazionali. Intanto, sotto la guida ad interim di Skau, il PAM continua a mobilitare risorse per rispondere alle emergenze in Sudan, Ucraina, Gaza, Afghanistan e nella regione del Sahel, dove la siccità ha colpito milioni di persone.

L'agenzia ha lanciato appelli per miliardi di dollari per il 2026, ma finora ha ricevuto solo una parte dei fondi richiesti, evidenziando le crescenti difficoltà nel reperire risorse in un periodo di competizione globale per l'aiuto umanitario. Skau dovrà quindi anche gestire le aspettative dei donatori e garantire la trasparenza nell'uso delle risorse, evitando sprechi e massimizzando l'impatto degli interventi.

La leadership ad interim, quindi, non è solo un ruolo di transizione amministrativa, ma un ruolo operativo critico in un periodo di grandi incertezze per la sicurezza alimentare globale. La sua esperienza interna al PAM è vista come un elemento di stabilità, mentre la comunità internazionale guarda con attenzione ai prossimi sviluppi per la nomina del nuovo capo dell'agenzia.

Il nome di Skau emerge in un contesto in cui l'ONU sta attraversando un periodo di riforme e di dibattito sul ruolo delle agenzie specializzate. Il PAM, che nel 2020 ha vinto il Premio Nobel per la Pace, resta un pilastro del sistema umanitario internazionale, e il suo leadership è seguita con interesse non solo per le implicazioni operative, ma anche per i segnali politici che invia regarding l'importanza attribuita alla lotta contro la fame dai principali stati membri.

Per quanto riguarda il futuro, viele analisti ritengono che la scelta finale potrebbe ricadere su un candidato che sappia coniugare competenze tecniche con capacità diplomatiche, per navigare le acque complesse della geopolitica alimentare. In questo scenario, la figura di Skau rappresenta una garanzia di continuità, ma non è escluso che il suo ruolo possa estendersi oltre il previsto se le consultazioni tra gli stati membri si prolungassero.

La data della sua nomina ad interim coincide con un momento di rinnovata attenzione mediatica sul tema della fame, dopo che rapporti recenti hanno evidenziato un aumento della insicurezza alimentare in diverse regioni del mondo. Il PAM, con il suo vasto network operativo, rimane in prima linea nella risposta, e la stabilità della sua leadership è considerata essenziale per evitare interruzioni nei programmi in corso.

In conclusione, la notizia della nomina di Carl Skau a Direttore Esecutivo ad interim del PAM segna una tappa importante nella vita dell'agenzia, confermando la necessità di una guida esperta in tempi di crisi globali. La sua pluriennale esperienza all'interno dell'organizzazione lo rende una figura rispettata e competente per affrontare le sfide presenti e future.

Mentre il mondo affronta l'aumento dei prezzi alimentari, le interruzioni delle catene di approvvigionamento e gli effetti dei conflitti, il lavoro del PAM è più cruciale che mai. La comunità internazionale auspica che la transizione verso un nuovo Direttore Esecutivo permanente avvenga in modo tempestivo, per garantire al Programma la flessibilità e la leadership strategica necessarie a salvare vite e a costruire un futuro senza fame





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