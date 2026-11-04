Carla Braccialini, la stilista fiorentina morta a 95 anni: l'eredità di un marchio iconico

Muore a Firenze Carla Braccialini a 95 anni. Pioniere della moda italiana, ha rivoluzionato il settore degli accessori creativi, fondando un'azienda diventata simbolo di stile e creatività globale.

Carla Braccialini, celebre stilista fiorentina e fondatrice dell'omonimo marchio di borse e accessori, è deceduta il 3 novembre a Firenze all'età di 95 anni. La sua scomparsa segna la fine di un'era straordinaria per la moda italiana, che lei stessa aveva contribuito a ridefinire con un approccio radicale e innovativo rispetto agli standard tradizionali dell'epoca.

Pioniera degli accessori creativi

La Braccialini ha anticipato i tempi riconoscendo che il mercato italiano fosse pronto per una sperimentazione audace nel settore delle borse. Con intuizione geniale, ideò modelli caratterizzati da colori vivaci e dettagli giocosi, spesso decorati con elementi pop come fiori, animaletti e farfalle. Questa visione ha trasformato l'accessorio da semplice complemento a oggetto di moda, conquistando immediatamente l'attenzione internazionale per il suo tocco unico, sperimentale e inconfondibilmente divertente.

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Innovazione nelle forme e nei design

Oltre ai colori, l'innovazione della stilista si è estesa alla forma stessa degli oggetti, introducendo pezzi speciali mai visti prima. Tra i suoi capolavori vi sono la borsa a forma di casetta e quella a forma di macchinina, che hanno segnato un punto di svolta nella storia del design degli accessori. Questi modelli, nati a Firenze, hanno rapidamente conquistato i mercati globali, affermandosi come icone di riconoscibilità grazie alla loro originalità e alla qualità artigianale che le contraddistingueva fin dall'inizio.

Gestione dell'azienda e collaborazioni strategiche

Dopo la morte del marito Roberto, che aveva fondato l'azienda con lei nel 1954, Carla Braccialini ha assunto la guida completa della società negli anni Settanta, guidandola insieme ai tre figli Riccardo, Massimo e Lorenzo. Il marchio ha continuato la sua espansione anche grazie a collaborazioni strategiche, tra cui spicca l'accordo di licenza con la stilista britannica Vivienne Westwood del 1986 per la produzione di accessori. Questa sinergia ha ampliato ulteriormente l'impatto globale del brand, mantenendo alta l'integrità del suo stile distintivo.

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Riconoscimenti e eredità culturale

La carriera di Carla Braccialini è stata celebrata con numerosi riconoscimenti, culminati con la nomina a Cavaliere del Lavoro nel 2009 da parte dell'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. La sua vita è stata documentata nel 2021 nel libro biografico "La ragazza che non sapeva fare le borse", che racconta i nove decenni di una donna senza formazione tecnica ma con un talento innato per inventare un nuovo modo di creare. Il volume ripercorre la sua infanzia a Ponte a Mensola durante la guerra, il matrimonio e l'ascesa imprenditoriale.

Il futuro del marchio Braccialini

La stilista ha continuato a progettare le sue borse fino a dieci anni fa, quando ha deciso di ritirarsi dal lavoro attivo. Oggi il marchio Braccialini è mantenuto vivo grazie all'acquisizione avvenuta nell'aprile 2017 da parte di Graziella Holding, società con sede ad Arezzo. Questa transizione garantisce la continuità della storica azienda, preservandone il patrimonio creativo e la reputazione di eccellenza nel settore degli accessori di lusso e design.