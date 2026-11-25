Carles Puigdemontannuncerà il ritorno in Spagna il 12 dicembre e la nuova strategia indipendentista il 17 dicembre, grazie all'applicazione della legge di amnistia.

Carles Puigdemont, storico leader indipendentista e ex presidente della Generalitat della Catalogna, ha annunciato ufficialmente il suo ritorno in Spagna previsto per il 12 dicembre. Questa decisione segna la fine di quasi dieci anni di autoesilio dopo che la Corte Suprema spagnola ha applicato la legge sull'amnistia, archiviando definitivamente il procedimento penale a suo carico. L'ex leader regionale ha formulato la dichiarazione durante una conferenza stampa tenuta a Bruxelles, in Belgio, il 25 novembre 2026. Il suo rientro rappresenta un momento di svolta politica dopo anni di tensione e distanza fisica tra la Catalogna e il governo centrale spagnolo.

Il meccanismo legale dell'amnistia approvata nel 2024

La base giuridica che permette il ritorno di Puigdemont è la legge sull'amnistia, approvata dal Parlamento spagnolo nel 2024. Questa normativa è stata il risultato di un complesso accordo politico tra il Partito Socialista del Primo Ministro Pedro Sánchez e i gruppi separatisti catalani. In particolare, il partito Junts, guidato da Carles Puigdemont, ha garantito il proprio sostegno alla rielezione di Pedro Sánchez nel 2023 in cambio di questa misura legale. La Corte Suprema ha quindi processato la richiesta e ha ufficialmente chiuso il fascicolo, eliminando le barriere legali al ritorno del leader catalano in patria.

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Le posizioni di Pedro Sanchez e dell'opposizione conservatrice

Il Primo Ministro Pedro Sánchez ha sostenuto attivamente la misura dell'amnistia come parte di una strategia per stabilizzare la regione e garantire la stabilità governativa a livello nazionale. La sua alleanza con i partiti indipendentisti, inclusa la formazione politica di Puigdemont, ha permesso di superare gli ostacoli parlamentari necessari per l'approvazione. D'altra parte, l'opposizione conservatrice spagnola si è opposta fermamente a questa decisione. I partiti conservatori hanno presentato contestazioni sia in sede giudiziaria che in Parlamento, sostenendo che l'amnistia fosse illegittima. Tuttavia, le loro iniziative legali si sono rivelate infruttuose, non impedendo l'applicazione della legge da parte del Supremo Tribunale di Spagna.

La crisi del 2017 e il contesto dell'esilio in Belgio

Il percorso verso questo momento è iniziato nell'ottobre 2017, quando Carles Puigdemont è fuggito in Belgio. La sua partenza è stata direttamente consequenziale all'organizzazione di un referendum sull'indipendenza che i tribunali spagnoli avevano dichiarato illegale. Questa consultazione elettorale ha innescato la peggiore crisi politica che la Spagna abbia vissuto negli ultimi decenni. Le tensioni tra Madrid e la Catalogna si sono profondamente aggravate, mettendo a dura prova le relazioni istituzionali. La Catalogna, ricca regione del nord-est caratterizzata da una propria lingua, cultura distintiva e un forte movimento separatista, è rimasta al centro di questo conflitto politico e sociale per anni.

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La nuova strategia indipendentista di Puigdemont per il 17 dicembre

Il ritorno fisico non è l'unico aspetto significativo dell'annuncio. Durante la conferenza di Bruxelles del 25 novembre 2026, Puigdemont ha rivelato che il 17 dicembre presenterà la sua proposta per una nuova spinta verso l'indipendenza catalana. Questa data è cruciale poiché segna il passaggio dalla fase legale della sua ammissione alla fase politica del suo ritorno. Il leader del Junts intende delineare un piano rinnovato per perseguire l'obiettivo separatista, sfruttando il clima politico modificato dall'amnistia. La presentazione del 17 dicembre sarà quindi il primo atto pubblico della sua strategia politica post-amnistia.

Impatto sul futuro politico della Catalogna e della Spagna

La vicenda di Carles Puigdemont avrà conseguenze dirette sul panorama politico spagnolo e catalano. Il ritorno di una figura così polarizzante e potente potrebbe riaccendere i dibattiti sull'autonomia e l'indipendenza. La presenza di Puigdemont sul territorio spagnolo cambierà gli equilibri di potere locali e nazionali. Il governo di Pedro Sánchez dovrà gestire il rientro di un'ex autorità regionale che mantiene un forte seguito popolare. Allo stesso tempo, l'opposizione conservatrice continuerà a monitorare le mosse del leader catalano, cercando di contrastarne le iniziative politiche. La situazione evolverà rapidamente nei prossimi giorni, con particolare attenzione alla presentazione del 17 dicembre.