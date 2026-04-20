Carlo Amleto: l'ascesa del comico surreale tra musica, Gialappa Show e la sfida di Lol

Intervista al comico Carlo Amleto che racconta il suo percorso artistico tra il successo nel Gialappa Show, la partecipazione a Lol e la sua particolare visione della comicità moderna.

Carlo Amleto incarna oggi una nuova generazione di comici italiani, caratterizzata da una cifra stilistica che rifugia la battuta grassa e immediata per preferire un approccio surreale, quasi intellettuale, dove la musica e la precisione chirurgica della scrittura si fondono in un unicum originale.

A trentadue anni, il comico sta vivendo un momento di straordinaria ascesa professionale, un successo che è arrivato quasi fuori tempo massimo, quando lui stesso, appena due anni fa, accarezzava l'idea di abbandonare definitivamente il mondo dello spettacolo per dedicarsi ad altro. La sua partecipazione al Gialappa Show e l'ingresso nel cast di Lol, il celebre format di Prime Video, rappresentano la consacrazione definitiva di un talento che ha saputo pazientemente attendere il proprio turno, costruendosi una solida reputazione basata su una poliedricità rara nel panorama nostrano. Il suo percorso è segnato da una formazione ibrida, tra il pianoforte e gli studi di recitazione, che gli ha permesso di sviluppare uno stile unico nel suo genere. Amleto rifiuta l'etichetta del secchione disciplinato, preferendo definirsi una persona ossessiva quando si tratta di dare forma ai propri pezzi creativi. Il suo passato è costellato di esperienze formative significative: dai primi esperimenti con il collettivo Contenuti Zero fino alle serate cruciali allo Zelig di Milano, dove ha affinato il suo iconico TGZero, un esperimento in cui le notizie vengono declamate a ritmo di musica. Il sostegno di figure come Giancarlo Bozzo e Stefano De Martino è stato fondamentale, in particolare grazie al programma Bar Stella, che per Amleto ha rappresentato una palestra di libertà creativa assoluta. Proprio questa libertà è il cardine della sua attuale collaborazione con la Gialappa, dove, come lui stesso racconta, la stravaganza viene incoraggiata piuttosto che censurata, consentendogli di dare sfogo a idee surreali e di grande impatto comico. Nonostante il successo, il comico mantiene uno sguardo lucido e critico sulla professione. Riflettendo sulla scomparsa della satira politica nelle nuove leve della comicità, Amleto legge il fenomeno come un riflesso naturale di un disinteresse sociale più ampio, testimoniato dal calo dell'affluenza alle urne. Il suo approccio al lavoro rimane improntato alla stima per i colleghi, come dimostra il rapporto di profonda amicizia e rispetto professionale con l'ex compagna Giulia Vecchio, anch'essa impegnata nel mondo dello spettacolo. Mentre guarda al futuro con la giusta dose di ambizione, non nasconde il desiderio, quasi inevitabile visto il legame con Stefano De Martino, di poter un giorno calcare il palco del Festival di Sanremo. Con una carriera che sta finalmente decollando, Carlo Amleto si conferma uno dei profili più interessanti e promettenti del panorama umoristico italiano, capace di far ridere con intelligenza, preparazione tecnica e una sana dose di follia creativa che continua a conquistare il pubblico televisivo e quello delle piattaforme streaming





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