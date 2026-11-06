Carlo Calenda attacca Meloni: nomina Anac, metodo Trump e occupazione istituzioni

Carlo Calenda condanna la nomina di Trifone Altieri all'Anac, accusando il governo Meloni di applicare il metodo Trump e di sistematicamente occupare le istituzioni nazionali senza criteri.

Carlo Calenda, esponente di spicco di Azione, ha avviato una dura offensiva contro l'operato dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, denunciando una strategia definita di "occupazione sistematica" degli organismi istituzionali chiave dello Stato italiano. Il leader politico ha rivolto critiche feroci alla premier e ai suoi ministri, sostenendo che le recenti nomine non rispondono a logiche di competenza ma a dinamiche di parte e di protezione politica.

La nomina di Trifone Altieri e il metodo Trump

La scintilla che ha innescato la polemica è la designazione di Trifone Altieri, ex deputato della Lega, a presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac). Calenda ha definito questa operazione un chiaro esempio di applicazione del "metodo Trump", un approccio che mira a infiltrare la macchina statale con figure fedeli al partito di governo piuttosto che con tecnici preparati. L'espressione indica una volontà di svuotare le funzioni di controllo indipendenti, sostituendole con lealtà personali.

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Secondo quanto dichiarato da Calenda, non si tratta di una valutazione ideologica ma di un attacco alla professionalità e al rispetto istituzionale. Non è concepibile, sostiene il leader, affidare organi delicati a un "uomo di partito" che non possiede i requisiti per garantire la terzietà necessaria. La nomina di Altieri viene presentata come un sintomo di una classe dirigente percepita come una tra le peggiori, insieme a quella del Movimento 5 Stelle.

La figura di Salvini e la leadership morente

Al centro delle accuse di Calenda si pone la figura di Matteo Salvini, identificato come "il più grosso problema di questo governo". Il leader di Azione accusa il vicepremier di rappresentare una leadership morente, che cerca di proteggersi attraverso manovre opportuniste su temi cruciali come la politica estera verso l'Ucraina, la gestione dell'energia e la stabilità bancaria.

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La nomina all'Anac è vista da Calenda come un possibile "gioco di scambio". L'ipotesi avanzata è che Giorgia Meloni, pur mantenendo una linea ferma sul sostegno militare a Kiev, conceda a Salvini un'altra posizione di potere in cambio di stabilità politica o sostegno. Questa dinamica, tuttavia, viene giudicata profondamente pericolosa perché mette a rischio la continuità e l'indipendenza di organi con poteri giudiziari o paragiudiziari che restano nello Stato indipendentemente dai cicli di governo.

Il problema della protezione post-elettorale

Una delle critiche più rilevanti riguarda la logica della "protezione ex post". Calenda spiega che il governo sta collocando persone di fiducia in posizioni che dureranno oltre la sua legislatura, costringendo i futuri governi a fare i conti con quadri manageriali non preparati o politicamente legati. Questo approccio mina la terzietà delle istituzioni e crea una deriva istituzionale di lunga durata.

Il leader di Azione cita precedenti simili, come la situazione all'Arera, l'autorità di regolazione per energia, aria e acqua, dove secondo la sua analisi sono state inserite figure che non comprendono i complessi meccanismi del settore energetico e privo di un adeguato curriculum. Un caso emblematico menzionato è l'ex amministratore delegato di Terna, Giuseppina di Foggia, che si sarebbe rifiutata di lasciare la carica senza ottenere una buona uscita, dimostrando una mancanza di senso dello Stato.

Impatto sul Ponte sullo Stretto e futuro

L'occupazione dell'Anac ha anche ripercussioni dirette su grandi opere pubbliche come il Ponte sullo Stretto di Messina. Poiché l'Autorità anticorruzione ha precedentemente criticato il progetto, la sua direzione politica guidata da un leghista potrebbe ridurre la rilevanza delle questioni critiche attinenti all'opera. Calenda teme che questo possa essere pericoloso per lo stesso governo e per la gestione oculata delle risorse pubbliche.

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Nonostante la severità delle critiche istituzionali, Calenda ha chiarito di non avere pregiudizi ideologici e di essere disposto a collaborare con il governo su temi specifici. Ha indicato la sua disponibilità ad aiutare Meloni nella gestione dell'energia, riconoscendo l'adozione di provvedimenti incisivi e strutturali in questo settore. Tuttavia, sulla questione dell'occupazione sistematica delle istituzioni, ha escluso qualsiasi forma di dialogo, impegnandosi a denunciare questa deriva con tutte le opposizioni in un fronte unitario per ripristinare i contrappesi democratici.