Carlo Conti e la moglie Francesca Vaccaro celebrano i 14 anni di matrimonio

Carlo Conti e la moglie Francesca Vaccaro hanno celebrato i loro 14 anni di matrimonio con una foto divertente e un messaggio d'amore. Il conduttore ha scelto di indossare la maschera di Tony Pitony, personaggio del suo ultimo Sanremo, mentre la moglie ha indossato i famosi jeans usati in scena da una ballerina di Samurai Jay.

Carlo Conti e la moglie Francesca Vaccaro celebrano i loro 14 anni di matrimonio con una foto divertente e un messaggio d'amore. Il conduttore ha scelto di indossare la maschera di Tony Pitony , personaggio del suo ultimo Sanremo , mentre la moglie ha indossato i famosi jeans usati in scena da una ballerina di Samurai Jay .

La coppia ha condiviso la foto sul loro profilo Instagram con la didascalia 'Per i nostri primi 14 anni di matrimonio volevamo festeggiare ACCUSSÌ'. Carlo Conti ha raccontato in passato di essere stato uno scapolo che frequentava molte donne, ma l'incontro con Francesca gli ha cambiato la vita e lo ha spinto a credere in un amore solido. Si sono sposati sulle colline fiorentine nel 2012 e hanno avuto un figlio due anni dopo.

Il conduttore ha messo sempre la famiglia al primo posto e ha deciso di lasciare Roma e la sua carriera televisiva per tornare con la famiglia nella sua Firenze. Antonella Clerici ha svelato la reazione di Carlo Conti alla morte di Fabrizio Frizzi, dicendo che per lui era impossibile continuare come prima e che ha cambiato vita. La coppia ha condiviso la loro ricetta per un'unione lunga e felice, svelando che l'amore è la chiave per una vita felice





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