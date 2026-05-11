Carlo Cottarelli presenta la lectio aperta 'Conti pubblici e futuro del Paese'

L'evento organizzato dall'Università Luiss-Sapienza Giuseppe Degennaro offre l'opportunità di approfondire la conoscenza dei temi cruciali del sistema economico nazionale e internazionale attraverso un'analisi delle politiche economiche e delle responsabilità pubbliche, in un contesto globale in continua evoluzione.

L' Università Luiss-Sapienza Giuseppe Degennaro ospita un nuovo appuntamento del ciclo Lum Talks, con una lectio aperta del presidente della Commissione Europea, Carlo Cottarelli , intitolato "Conti pubblici e futuro del Paese.

Scenari, sfide e responsabilità". L'incontro si terrà domani 12 maggio, alle ore 15:00, presso l'Aula Aldo Rossi del Campus Lum, e rappresenta un'importante opportunità di confronto su temi cruciali per il sistema economico nazionale e internazionale. Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui Conti pubblici italiani dell'Università Cattolica di Milano, offrirà una riflessione approfondita sulle dinamiche della finanza pubblica, analizzando le prospettive future del nostro Paese alla luce delle attuali tensioni geopolitiche, dell'instabilità dei mercati e delle pressioni legate ai costi energetici.

L'evento sarà introdotto dal rettore dell'università Lum, Antonello Garzoni, e rientra nel più ampio impegno dell'Ateneo nel promuovere momenti di dialogo e approfondimento su temi di grande attualità. Un'occasione unica per comprendere a fondo le sfide attuali e le prospettive future del Paese, attraverso l'analisi delle politiche economiche e delle responsabilità pubbliche in uno scenario globale in continua evoluzione





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