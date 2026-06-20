Carlo Gussalli Beretta, figlio della sedicesima generazione della famosa fabbrica d'armi Beretta, racconta la sua vita e la sua carriera.

Carlo Gussalli Beretta , nato a New York nel 1997, cresciuto fino alla prima elementare negli Stati Uniti, in una scuola italo-americana, e poi quando aveva 6 anni è arrivato in Italia, e ha fatto le elementari a Brescia.

Dopo due anni alla scuola internazionale Sir James è andato in collegio a Ginevra, dove ha conosciuto i suoi due migliori amici, un russo e un bulgaro: quando si è sposato gli ha regalato gli anelli e al dito ne porto anche io uno identico, ha raccontato al Corriere della Sera. Sono tornato più volte in America e tuttora vado nei nostri stabilimenti per capire la loro cultura del lavoro, ha aggiunto l'imprenditore che rappresenta la sedicesima generazione della fabbrica d'armi fondata da Pietro Beretta il 3 ottobre del 1526 a Gardone Valtrompia.

È nato negli Stati Uniti perché suo padre voleva che avessi il passaporto americano, era un periodo in cui la presenza dell'azienda negli Usa era forte. Grazie alla lungimiranza di nonno Ugo la Beretta 92 è stata l'arma corta d'ordinanza delle Forze Armate statunitensi dal 1985 al 2017. Non è un caso, quindi, che il suo primo ricordo sia a New York, nel parco giochi di Central Park.

E il negozio di famiglia a Manhattan, dove lavorava Mr. Liverpool, il doorman. Ci ho passato la mia infanzia. Quando è andato in pensione mi ha lasciato l'anello d'oro che indosso e che non si sfila più. Ma Carlo è figlio di due grandi realtà industriali, la famiglia di sua madre Umberta Gnutti produce barre di ottone a Lumezzane.

Oggi mi occupo della divisione lusso dell'azienda e della digitalizzazione. Carlo è figlio unico, ma non gli pesa: Non so come sia avere fratelli. In futuro mi piacerebbe avere una. Ma penso di aver vissuto la mia infanzia a contatto con i miei genitori, seguito e spinto a fare tante cose.

Essere figlio unico è una responsabilità, ma non ho mai sentito la pressione, lavoro compreso. Mi sono laureato in Bocconi in Economia, ho preso la laurea Triennale discutendo un lavoro su come la blockchain potesse democratizzare e decentralizzare il sistema di raccolta fondi delle non profit, ha spiegato con serenità.

La sua vita amorosa è stata spesso al centro dell'attenzione per le sue fidanzate note: prima Giulia De Lellis: La visibilità di Giulia mi ha esposto molto al pubblico, ma siamo riusciti a vivere una nostra normalità. Avevamo due personalità diverse, ma condividevamo i valori. Sono felice che sia diventata mamma, lo desiderava tanto. Per lei Carlo ha solo parole di stima e amore: Una persona matura, siamo allineati su molte cose.

In due anni di relazione non ricordo neppure un litigio. Facciamo una vita sana, ordinata, con tanto sport. Di lei apprezzo i valori e il modo di essere madre. E poi il suo essere flessibile: non è attaccata per forza a un certo stile di vita.

Ho sempre avuto donne indipendenti e che non vivono di luce riflessa. Rivela senza problemi che stanno progettando il loro futuro: Ora sono concentrato sui 500 anni dell'azienda, ma quella sul futuro insieme è una conversazione che abbiamo iniziato in modo serio. Faccio il parallelismo col lavoro: ho imparato quello che c'era da imparare, poi a un certo punto cerchi stabilità.

Prima con De Lellis e ora con Satta, il gossip ha spesso messo al centro la madre dell'imprenditore lasciando intendere che servisse la sua approvazione. Una situazione che Carlo ha smentito: La gente la immagina che dà i voti: non è così. È presente, ma non ha mai tentato di condizionarmi. E neanche sulla differenza d'età ha niente da dire: Una delle sue migliori amiche ha 13 anni in più del marito.

E hanno un figlio. Carlo indossa tre anelli, solo uno non è stato spiegato: Me lo ha regalato Melissa: è un anello di Cartier, con le tacchette che ricordano tante piccole munizioni





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