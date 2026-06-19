L'imprenditore di sedicesima generazione si racconta al Corriere della Sera, rivelando i retroscena di una relazione che va oltre le "malelingue" online.

Carlo Gussalli Beretta : Mia mamma non mi ha mai condizionato. Melissa Satta è una persona matura, siamo allineati su molte cose. La classe 1997, imprenditore di sedicesima generazione e sposato con una donna dieci anni più grande di lui.

Si potrebbe sintetizzare così il profilo di Carlo Gussalli Beretta, che ha anche un figlio, Maddox (nato dalla precedente relazione con il calciatore Kevin-Prince Boateng. ).

"Una persona matura, siamo allineati su molte cose. In due anni di relazione non ricordo neppure un litigio", spiega l'imprenditore a capo di un'azienda con 500 anni di storia. Beretta si racconta al Corriere della Sera, rivelando i retroscena di una relazione che va oltre le "malelingue" online, secondo cui la madre dell'imprenditore valuterebbe spietatamente tutte le sue fidanzate.

"La gente la immagina che dà i voti: non è così. È presente, ma non ha mai tentato di condizionarmi", puntualizza il 29enne. Soprattutto ora che sembra aver trovato la sua anima gemella: "Di lei - Melissa Satta - apprezzo i valori e il modo di essere madre. E poi il suo essere flessibile: non è attaccata per forza a un certo stile di vita.

Ho sempre avuto donne indipendenti e che non vivono di luce riflessa". Un legame su cui non ha influito neanche la differenza d'età: "Una delle sue migliori amiche ha 13 anni in più del marito. E hanno un figlio". Una coppia moderna, fuori dagli stereotipi.

Prima di fidanzarsi, i due si sono incontrati più volte in passato, proprio grazie alla madre di Carlo, Umberta Gnutti Beretta.

"Conoscevo già sua mamma - ha raccontato Satta al podcast One More Time - perché avevo fatto cose benefiche e sua mamma è molto impegnata in quel campo. E avevo visto anche lui in qualche occasione, ma "ciao ciao", niente di più". Un "ciao ciao" che nel tempo, invece, qualcosa di più lo è diventato. La scintilla è scoccata nel 2024.

Entrambi si sono ritrovati single nello stesso momento, lei si era lasciata con il tennista Matteo Berrettini, mentre lui con l'influencer Giulia De Lellis.

"Eravamo persone libere - ha spiegato la modella - un po' di mesi dopo mi ha scritto un messaggio. Da lì abbiamo iniziato a scriverci. Io ero molto scettica all'inizio, un po' prevenuta".

"Lui mi ha scritto un messaggio legato all'America, perché siamo entrambi nati in America, lui a New York e io a Boston - ha continuato Melissa Satta - quindi è partito da lì. Mi ero detta: vabbè un altro che ci prova. Poi c'è stata una sorpresa. Del tipo che ti fai l'immagine di una persona e poi è totalmente l'opposto.

È stata una sorpresa e ogni giorno io glielo dico: sono davvero fortunata". Che il primo messaggio di lui fosse stato sull'America non è certo un caso. Lei è nata a Boston, mentre lui a New York.

"Mio padre voleva che avessi il passaporto americano, era un periodo in cui la presenza dell'azienda negli Usa era forte - spiega l'imprenditore al Corriere - grazie alla lungimiranza di nonno Ugo la Beretta 92 è stata l'arma corta d'ordinanza delle Forze Armate statunitensi dal 1985 al 2017". Proprio per questa ragione, il suo primo ricordo si ambienta "a New York, nel parco giochi di Central Park. E il negozio di famiglia a Manhattan, dove lavorava Mr. Liverpool, il doorman.

Ci ho passato la mia infanzia. Quando è andato in pensione mi ha lasciato l'anello d'oro che indosso e che non si sfila più". Carlo Gussalli Beretta ha fatto nella Grande Mela l'asilo e le elementari, affermando di tornare spesso in America "nei nostri stabilimenti per capire la loro cultura del lavoro".

Due italiani nati negli Stati Uniti, che hanno avuto vite e percorsi differenti e che, quasi 30 anni dopo, si sono incontrati in Italia, legati da quell'America che li ha visti nascere. Un incipit da romanzo, non c'è che dire





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