Re Carlo I e il Principe William decorano l'abete di Windsor per il Natale 2026. Scopri temi, orari di apertura e gli esclusivi dettagli delle stanze storiche.

Il Castello di Windsor ha dato ufficialmente il via alla stagione natalizia 2026 con la tradizionale cerimonia dell'albero di Natale, un evento atteso che segna l'inizio dei preparativi per le feste nel regno. Re Carlo I ha presieduto personalmente l'arrivo del gigantesco abete del Caucaso, un albero maestoso trasportato dai boschi circostanti e posizionato nella Sala di San Giorgio con estrema cura per preservarne ogni ramo.

Preparativi tecnici per l'abete monumentale

Gli esperti del patrimonio reale hanno spiegato che la decorazione di un albero di queste dimensioni richiede una complessa infrastruttura tecnica, tra cui piattaforme elevabili per interni accessibili solo al personale specializzato. Un intero team di decoratori professionisti dedica diversi giorni alla selezione meticolosa delle luci e delle palline, attingendo direttamente agli archivi storici della Crimson Drawing Room per garantire l'autenticità cromatica.

Also read Natale 2026: Idee regalo per salute, longevità e benessere mentale

Scelte stilistiche di Re Carlo e Principe William

Re Carlo I supervisiona ogni singolo dettaglio estetico, approvando annualmente il tema e la palette cromatica delle decorazioni; per il Natale 2026, la scelta è caduta su luci gialle scintillanti per creare un'atmosfera calda e tradizionale. Il Principe William ha collaborato attivamente all'allestimento, aggiungendo stelle di Natale artificiali e una cascata di luci rosse che si armonizzano con lo stile vittoriano preferito dalla Famiglia Reale nelle stanze statali.

Advertisement

Apertura al pubblico e accesso alle stanze reali

I visitatori potranno esplorare i tesori del castello, incluse le stanze ancora utilizzate da Re Carlo e dai membri della Famiglia Reale, fino al 4 gennaio 2026. Oltre alla visualizzazione delle decorazioni, il programma include attività artigianali come la realizzazione di ghirlande natalizie e la visita all'esposizione nostalgica "Il Natale in campagna di Vittoria", un progetto collaborativo tra Re Carlo e la Principessa del Galles Kate Middleton.

La Casa delle Bambole e l'eredità storica

Un punto focale dell'esposizione è la Casa delle Bambole della Regina Mary, una riproduzione dettagliata di una residenza edoardiana donata alla nazione e oggi conservata con grande cura nel castello millenario. Questa struttura, insieme alle altre installazioni festive, offre ai turisti uno sguardo unico sulla continuità delle tradizioni reali, collegando l'era di Giorgio V agli attuali standard di decorazione impostosi dalla Corona britannica.