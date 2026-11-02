Carlo III e Camilla sotto la pioggia ad Antigua: gaffe e ironia durante l'indipendenza di Barbuda

Re Carlo III e la regina Camilla affrontano un temporale ad Antigua e Barbuda durante le celebrazioni dei 45 anni di indipendenza. Dettagli sulla gaffe dell'inno e sull'atteggiamento ironico della coppia reale.

Il Re Carlo III e la Regina Camilla hanno trascorso una giornata intensa ad Antigua e Barbuda, dove hanno partecipato alle celebrazioni dei 45 anni di indipendenza della nazione caraibica. L'evento, che segna un anniversario storico per i Caraibi e si conclude il 1º novembre con una tappa finale a Guyana, è stato segnato da un improvviso e forte temporale. La coppia reale, presente anche a Bahamas e Guyana nel corso del loro tour nel Commonwealth, ha affrontato le intemperie con un misto di formalità protocolare e ironia, dimostrando resilienza di fronte alle sfide climatiche durante le cerimonie ufficiali.

La gaffe dell'inno nazionale

La cerimonia si è svolta nello stadio di Antigua, dove il Re è rimasto immerso nell'acqua piovana per un periodo prolungato a causa di un malinteso relativo al protocollo. Durante la riproduzione dell'inno nazionale, la regola locale impone a tutti di rimanere immobili e fermi; Re Carlo III, credendo che questa norma si applicasse anche a lui, ha ignorato la pioggia battente che lo inzuppava da capo a piedi. La Regina Camilla, al contrario, si era prontamente rifugiata sotto un riparo o un ombrello, lasciando il Re esposto agli elementi per tutto il tempo della marcia, finché non ha ricevuto indicazioni o ha compreso la situazione.

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Ironia con il primo ministro Browne

Una volta che l'om-brello è stato finalmente consegnato dal suo aiutante di campo, il Re ha potuto passare in rassegna le truppe schierate nello stadio senza subire ulteriori danni. Successivamente, mentre conversava con il primo ministro Gaston Browne, Carlo III ha scherzato abilmente sull'incidente. Il sovrano ha dichiarato con leggerezza che gli stava per spuntare il crescione sul vestito, un riferimento umoristico alla pianta che cresce nell'acqua, smorzando la tensione e ricevendo applausi dalla folla circostane. Anche la Regina Camilla ha preso la situazione con il sorriso, mostrando a una giornalista i suoi capelli rovinati dall'umidità, nonostante il suo abito fosse stato bagnato dalla pioggia.

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Prossimi passi e cricket

Dopo le due ore trascorse sotto la pioggia nello stadio, l'impegno del Re è concluso con un'azione più asciutta e tradizionale. Carlo III ha lanciato una moneta per decidere quale squadra avrebbe battuto per prima in una partita dimostrativa di cricket, chiudendo la parte cerimoniale del tour con un gesto simbolico di sportività. La giornata, caratterizzata da momenti di imbarazzo iniziale e di recupero diplomatico, ha sottolineato la presenza della monarchia britannica nelle isole caraibiche e ha fornito ai media internazionali immagini memorabili della resilienza della coppia reale di fronte alle avversità meteorologiche locali.