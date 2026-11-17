Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio racconta a Ginevra Leganza il gesto verso l'ambasciatore americano e i suoi precedenti articoli di moda con pseudonimo femminile.

Carlo Nordio ha offerto un'ampia intervista dettagliata alla giornalista Ginevra Leganza durante una cena organizzata alla Mole Vanvitelliana di Ancona, in occasione del festival di Liberilibri. Il Ministro della Giustizia ha raccontato con ironia un episodio recente legato al suo stile personale, spiegando come abbia regalato la propria cravatta regimental all'ambasciatore degli Stati Uniti Tilman Fertitta. Nordio ha specificato che il gesto è stato compiuto semplicemente perché Fertitta aveva espresso un forte gradimento per quel capo d'abbigliamento, dimostrando un approccio informale e amichevole verso i colleghi diplomatici.

Il complimento all'ambasciatore spagnolo e i gusti personali

Oltre all'episodio americano, Nordio ha espresso apprezzamento verso Miguel Ángel Fernández-Palacios Martínez, l'ambasciatore di Spagna. Il Ministro ha utilizzato un'espressione diretta per descrivere il collega, sottolineando come le sue caratteristiche fisiche attirino notevolmente l'attenzione femminile. Questa confidenza pubblica ha messo in luce la personalità spiccata e comunicativa di Nordio, che non esita a condividere dettagli personali e aneddoti di viaggio in un contesto istituzionale.

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La carriera giornalistica e lo pseudonimo femminile

Il Ministro ha inoltre rivelato un passato inedito nel mondo del giornalismo, confessando l'intenzione di tornare a scrivere articoli dopo aver lasciato il Ministero. Da giovane, Nordio si occupava di moda, costume, scarpe ed estetica, firmando i propri testi con uno pseudonimo femminile. Quando Ginevra Leganza gli ha chiesto quale fosse l'alias utilizzato, Nordio ha rifiutato di rivelarlo, limitandosi a scherzare sulla possibilità di chiamarsi "Carla" al posto di "Carlo", mantenendo così un velo di mistero sulla sua precedente attività editoriale.

La passione per la moda e il feticismo delle scarpe

Le passioni di Nordio spaziano chiaramente nel settore della moda, con una specifica predilezione per le calzature femminili. Il Ministro ha citato esplicitamente la marca René Caovilla, dimostrando una conoscenza approfondita del mondo del luxury fashion. Ha inoltre ricordato di aver scritto un intero capitolo dedicato al feticismo per un libro di Paola Buratto, moglie dello stilista, confermando la sua competenza in materia di Costume e i suoi interessi specifici che vanno ben oltre la politica giudiziaria.

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Il futuro editoriale oltre la politica attiva

Con la prospettiva di un futuro allontanamento dalla carica ministeriale, Nordio ha dichiarato la sua volontà di dedicarsi completamente alla scrittura. Il gusto per il giornalismo di costume, sviluppato negli anni precedenti, è destinato a rifiorire attraverso la pubblicazione di libri e articoli. Questa dichiarazione segna un punto di svolta nella percezione pubblica del Ministro, posizionandolo non solo come figura istituzionale ma anche come intellettuale con una storia editoriale consolidata e temi di interesse culturale specifici.

Il contesto politico e le questioni sociali attuali

Parallelamente agli aspetti biografici, l'intervento si inserisce in un dibattito più ampio sulle tematiche sociali e politiche. La segretaria del Pd ha recentemente sottolineato come al centrosinistra sia mancato il coraggio in passato, promettendo di portare proposte specifiche al tavolo degli alleati. Tra le iniziative citate vi sono il matrimonio egualitario, i diritti dei figli delle coppie omogenitoriali e una legge contro l'omolesbotransfobia, temi che continuano a dividere e strutturare il dibattito pubblico nazionale.