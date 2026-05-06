Carlo Nordio avvia azione legale contro Bianca Berlinguer e Mediaset

Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio decide di chiedere il risarcimento dei danni a Bianca Berlinguer e Mediaset per la diffusione di notizie infondate durante la trasmissione 'È sempre Cartabianca'.

Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio , ha deciso di intraprendere una strada legale decisa e rigorosa per tutelare la propria immagine e reputazione professionale. L'attuale Ministro ha ufficialmente conferito mandato all'avvocato Giulio Micioni, appartenente al Foro di Roma, per avviare un'azione risarcitoria in sede civile.

Il bersaglio di questa iniziativa legale non è solo la conduttrice televisiva Bianca Berlinguer, ma anche il colosso mediatico Mediaset. La genesi di questo scontro legale risiede in una puntata della trasmissione 'È sempre Cartabianca', andata in onda nell'aprile del 2026, durante la quale sono state diffuse informazioni relative al cosiddetto 'caso Minetti'.

Nello specifico, si è fatto riferimento a un presunto viaggio che il Ministro avrebbe compiuto in Uruguay, soggiornando presso il ranch di proprietà di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti. Queste affermazioni, che hanno sollevato un polverone mediatico, sono state categoricamente smentite da Nordio sin dai primi momenti, evidenziando come si trattasse di ricostruzioni prive di fondamento e basate su fonti non verificate.

Per comprendere appieno la complessità della vicenda, è necessario fare un passo indietro e analizzare il ruolo di Sigfrido Ranucci, il noto conduttore di Report. Fu proprio Ranucci a lanciare l'accusa durante la trasmissione, citando una fonte imprecisata per sostenere che Nordio fosse stato in Uruguay all'inizio di marzo. La reazione del Ministro fu immediata: intervenendo in diretta televisiva, Nordio negò ogni legame con tale viaggio e con i soggetti citati.

In seguito a questa smentita, Ranucci aveva riconosciuto l'errore, scusandosi pubblicamente con parole molto forti, arrivando a dire che si sarebbe coperto il capo di cenere per l'abbaglio commesso. Tuttavia, il giornalista ha cercato di attenuare la propria responsabilità sostenendo di non aver dato una notizia come certa, bensì di aver dichiarato che tale notizia fosse in fase di verifica.

Questa sottile distinzione semantica aveva inizialmente portato Nordio a ritirare la querela nei confronti di Ranucci, in un tentativo di chiudere la questione. Tuttavia, il tempo ha ridefinito le priorità del Ministro, che ora ritiene necessario colpire chi ha permesso e sostenuto la diffusione di tali contenuti. La nuova fase della battaglia legale si concentra dunque sulla responsabilità della conduzione e della produzione del programma.

Bianca Berlinguer, nel tentativo di difendere l'operato della sua trasmissione, ha sottolineato come al Ministro sia stata data ogni possibile opportunità di replica. Secondo la conduttrice, Nordio avrebbe potuto esercitare il suo legittimo diritto di risposta telefonando in studio durante la diretta, smentendo così in tempo reale ogni insinuazione. Berlinguer ha inoltre ribadito un punto fondamentale riguardante l'etica della loro trasmissione: il fatto di andare sempre e solo in diretta.

Secondo la sua tesi, l'assenza di filtri o di censure preventive garantisce la massima trasparenza, spostando l'intera responsabilità delle dichiarazioni sugli ospiti che intervengono, i quali devono rispondere personalmente di ciò che affermano davanti a milioni di spettatori. Nonostante queste argomentazioni, il Ministero della Giustizia sostiene che l'atto di ospitare e dare spazio a tesi infondate configuri un danno d'immagine che merita un risarcimento economico.

La disputa solleva questioni cruciali sul confine tra diritto di cronaca, libertà di espressione e tutela della dignità personale di un esponente di governo. La battaglia legale tra Nordio, Berlinguer e Mediaset si preannuncia quindi come un caso emblematico per definire i limiti della responsabilità editoriale nelle trasmissioni in diretta





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Carlo Nordio Bianca Berlinguer Mediaset Diffamazione Caso Minetti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Berlinguer non si scusa con Nordio: 'Ha avuto diritto di replica'La conduttrice è tornata sulle dichiarazioni fatte da Ranucci il 28 aprile che hanno portato a un’ampia discussione, culminata con le scuse del conduttore di Report

Read more »

Mauro Corona sbotta con Bianca Berlinguer a 'E' sempre Cartabianca'Mauro Corona esprime il suo malcontento per il trattamento ricevuto da Bianca Berlinguer durante il programma 'E' sempre Cartabianca' su Rete4, lamentando un dialogo sempre più breve. Nel corso della trasmissione, lo scrittore e scultore ha anche ricordato Alex Zanardi e commentato l'attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV.

Read more »

Carlo Nordio: dalla magistratura alla politica, un percorso controversoL'articolo analizza la carriera di Carlo Nordio, da magistrato ultra giustizialista a ministro della Giustizia, con le sue contraddizioni e le tensioni politiche, tra riforme promesse e scontri con la magistratura.

Read more »

Nordio to sue Berlinguer and Mediaset for link to Minetti caseJustice Minister Carlo Nordio said Wednesday he will sue Berlusconi TV company Mediaset and the host of current affairs programme E' Sempre Carta Bianca, Bianca Berlinguer, after Rai investigative journalist Sigfrido Ranucci said on last week's show that t...

Read more »

Caso Minetti, Nordio fa causa civile a Bianca BerlinguerIl ministro ha conferito mandato al proprio avvocato di avviare un'azione risarcitoria nei confronti di Bianca Berlinguer e di Mediaset, dopo che Sigfrido Ranucci aveva diffuso un 'falso scoop' legato al caso Minetti

Read more »

Carlo Nordio fa causa a Mediaset e Bianca BerlinguerIl ministro della Giustizia avvia un'azione civile per risarcimento danni contro Mediaset e Bianca Berlinguer per notizie lesive diffuse in TV sul caso Minetti. Parallelamente, la Procura di Milano prosegue le indagini sulla regolarità della grazia concessa a Nicole Minetti.

Read more »