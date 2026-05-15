Carlo Pellegatti: 'Malagò dovrebbe chiamare Allegri come CT, altrimenti...' - Milan News

Carlo Pellegatti, ex giocatore del Milan e attuale opinionista, esprime le sue considerazioni sul futuro del club e della sua dirigenza. Secondo Pellegatti, Malagò dovrebbe chiamare Allegri come CT per evitare di pagare l'ingaggio di Max, mentre la situazione tra Ibrahimovic e il Milan è in disaccordo. Inoltre, Pellegatti ipotizza altri due scenari: la possibile nomina di Cardinale come nuovo presidente e la risoluzione consensuale con Tare e Allegri.

del collega Carlo Pellegatti . Di seguito un estratto dalle sue dichiarazioni: "Io credo che al Milan sperino che Malagò chiami Allegri come CT e quindi che Max vada a prendere la panchina azzurra così loro non devono pagare nessun ingaggio da 7 milioni, considerando il premio Champions, 5 considerando la base fissa.

È una mia sensazione. Dopodiché quali possono essere gli scenari? Qualora Furlani rimanesse a pieni poteri, credo che avrebbe una sua idea di DS e di tecnico, che non contempla Massimiliano Allegri.

Con Ibra i rapporti sono assolutamente sfilacciati, Ibra va a San Siro ma non scende negli spogliatoio e non va a Milanello, quindi io non capisco come possano andare avanti insieme se non con una figura che entrerebbe a fare da cuscinetto e che in questo momento non c'è. Partendo dal presupposto che Ibra ha delle piccole quote in RedBird e di conseguenza come co-proprietario del Milan, vedo difficile che si possa fare da parte o vendere le proprie quote.

Il terzo scenario è che, una volta finita la stagione, Cardinale si presenti a Milano, prenda in mano la situazione e metta giù dei punti. Quali possono essere? Francamente non lo so, non si è capito tanto neanche nelle interviste che ha rilasciato al Corriere e alla Gazzetta perché non è entrato nello specifico sul futuro





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